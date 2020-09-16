Житель Тынды похитил больше тонны железнодорожных деталей

Около тонны железнодорожных деталей стоимостью семь тысяч рублей похитил житель Тынды. Кражу раскрыли сотрудники местной транспортной полиции.

Информация о том, что в лесу недалеко от поселка Первомайский спрятаны железнодорожные детали, поступила в дежурную часть транспортной полиции Тынды. Выехав на место, полицейские обнаружили накладки, подкладки, болты, элементы стрелочных переводов, гайки и шайбы.

Выяснилось, что детали похитил на одном из городских предприятий 21-летний тындинец. Молодой человек увидел детали в районе перегона Курьян – Тында и решил похитить их, чтобы потом продать.

Имущество уже вернули законному владельцу, возбуждено уголовное дело. Жителю Тынды грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Тындинского ЛО МВД России на транспорте.