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16сентября
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сегодня, 14:33 0

Житель Тынды похитил больше тонны железнодорожных деталей

Житель Тынды похитил больше тонны железнодорожных деталей

Около тонны железнодорожных деталей стоимостью семь тысяч рублей похитил житель Тынды. Кражу раскрыли сотрудники местной транспортной полиции.

Информация о том, что в лесу недалеко от поселка Первомайский спрятаны железнодорожные детали, поступила в дежурную часть транспортной полиции Тынды. Выехав на место, полицейские обнаружили накладки, подкладки, болты, элементы стрелочных переводов, гайки и шайбы.

Выяснилось, что детали похитил на одном из городских предприятий 21-летний тындинец. Молодой человек увидел детали в районе перегона Курьян – Тында и решил похитить их, чтобы потом продать.

Имущество уже вернули законному владельцу, возбуждено уголовное дело. Жителю Тынды грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Тындинского ЛО МВД России на транспорте.

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#криминал #Тында

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