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16сентября
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сегодня, 14:20 1

Василий Орлов поручил продумать господдержку фермерам на приобретение удобрений

Василий Орлов поручил продумать господдержку фермерам на приобретение удобрений
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В селе Чесноково семья Жариковых строит небольшую ферму. Её посетил губернатор Амурской области Василий Орлов. На развитие хозяйства молодые люди получили почти восемь миллионов рублей. Семья планирует построить ещё и молочную ферму.

Фермерством семья занимается давно. Сначала разводили свиней и овец на 50 гектарах. Три года назад они получили грант почти на три миллиона рублей. На эти деньги купили 11 голов скота, трактор, оборудование и семена сои. Сейчас хозяйство выросло: уже есть 35 голов скота, 810 гектаров своей и арендованной земли, а также три дальневосточных гектара. Там семья планирует построить молочную ферму.

— Весной мы решили заняться разведением молочного стада. Подали заявку на получение гранта на развитие семейной фермы. Победили и получили 7,8 миллиона рублей. Купим 17 голов скота, комбайн, два трактора, грузовой автомобиль, сеялку, косилку, грабли и доильные аппараты. Сейчас уже идёт строительство фермы, — рассказал Дмитрий Жариков.

За четыре года семья планирует увеличить стадо на девять голов – до 46. А вот производство мяса увеличить почти в три раза – до 4,3 тонны в год. Ежегодный надой молока составит 46,6 тонны, сообщает пресс-служба правительства области.

Губернатор вместе с Дмитрием и Кариной Жариковыми посетили поля и пастбище, на котором пасётся скот. Василий Орлов поинтересовался, какие площади отведены под посевы и как обстоят дела с плодородием почвы.

— Весной около 200 гектаров было засеяно соей, 60 гектаров овсом, остальные земли — пастбища и сенокосы. Земля теряет плодородие с каждым годом, а на покупку удобрений не хватает средств, — рассказала Карина Жарикова.

— Регион заинтересован в том, чтобы у фермеров был урожай. Зачастую своими силами они не могут купить удобрения для земель. Минсельхозу области нужно просчитать варианты предоставления господдержки для таких небольших хозяйств на приобретение минеральных удобрений, — сказал Василий Орлов.

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Комментарии
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  • Сладкий бубалех

    Сладкий бубалех
    2 часа назад

    У нас в Области только и разговоров о двух фермах - Жаровникова и Агрипинина.

    Остальная область некачественная и денно-ношно дурака валяет.

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