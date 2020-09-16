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16сентября
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сегодня, 14:06 0

В Благовещенске на двух участках дорог ограничат движение

В Благовещенске на двух участках дорог ограничат движение

В четверг, 17 сентября, в Благовещенске ограничат движение транспорта на двух участках улиц, сообщает пресс-служба администрации города.

С 17 по 23 сентября на участке улицы Мухина в районе дома № 13 (пересечение с улицей Ленина) частично ограничат движение транспорта. На теплосетях планируются аварийно-восстановительные работы.

С 17 по 24 сентября полностью перекроют участок улицы Трудовой – между Конной и Высокой. Специалисты будут проводить работы по устройству подземных инженерных сетей.

Водителей транспортных средств просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#дороги #ЖКХ

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