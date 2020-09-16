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16сентября
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сегодня, 14:40 1

В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре объявлен режим ЧС

В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре объявлен режим ЧС
Фото: 27.mchs.gov.ru

В связи с угрозой паводков в десяти районах Хабаровского края введен режим ЧС. Он установлен для Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также Амурского, Бикинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, имени Лазо, Нанайского и Хабаровского районов.

По прогнозам Дальневосточного УГМС, 19-21 сентября ожидается подъем воды в Амуре у Хабаровска и ниже по течению до села Нижнетамбовское в Комсомольском районе. Отметки могут превысить границу опасных явлений. Так, у краевой столицы уровень воды может составить 600-650 сантиметров, что критично для города, так как в зону подтопления попадут отдельные прибрежные территории. Сейчас уровень реки у краевой столицы — 547 сантиметров. Кроме того, неблагоприятная паводковая обстановка прогнозируется в Верхнебуреинском районе.

Согласно распоряжению, для сил и средств Хабаровской подсистемы РСЧС установлен региональный уровень реагирования. Сейчас сводная группировка спасателей насчитывает около 8 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единицы техники, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

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#большая вода #Дальний Восток

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    У Кожемяко собаку поездом переехало, а вы о каком-то паводке(((

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