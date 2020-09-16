В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре объявлен режим ЧС
В связи с угрозой паводков в десяти районах Хабаровского края введен режим ЧС. Он установлен для Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также Амурского, Бикинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, имени Лазо, Нанайского и Хабаровского районов.
Согласно распоряжению, для сил и средств Хабаровской подсистемы РСЧС установлен региональный уровень реагирования. Сейчас сводная группировка спасателей насчитывает около 8 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единицы техники, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.
Просмотров всего: 390