Глава Минздрава рассказал о жалобах добровольцев, привитых вакциной от COVID-19

Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения — мышечные боли, слабость, повышение температуры. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Прививки от SARS-CoV-2 делали в ходе пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V», в которых, по планам властей, должны участвовать несколько десятков тысяч добровольцев. Части из них обещали вколоть плацебо, чтобы испытания соответствовали принятым международным стандартам.

«Более 300 человек привито. У 14 ориентировочно процентов возникают небольшие жалобы на слабость, мышечные боли небольшие в течение суток, изредка бывает температура», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что такие осложнения прогнозируемы, «это то, что описано в инструкции».

О начале третьей фазы клинических испытаний вакцины Мурашко объявил 9 сентября. Он пояснил тогда, что для испытания вакцины были набраны 31 тыс. человек, а также запущено новое приложение для мониторинга пациентов, которое помогает установить контакт между добровольцем и разработчиком вакцины.

Тогда же заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что вакцинация в столице уже началась. Введение вакцины происходит в два этапа: сначала добровольцам вводят первый компонент препарата, а через 21 день сделают вторую инъекцию. Вакцинация проходит бесплатно, добровольцем может стать любой совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ в течение двух недель до начала исследований.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса президент Владимир Путин объявил 11 августа. При этом он рассказал, что в ходе испытаний прививку сделала одна из его дочерей, имени которой он не назвал. Мурашко тогда доложил президенту, что группа разработчиков вакцины от COVID-19 уже получила патент на изобретение.

Минздрав 12 сентября сообщил, что отправил пилотную партию вакцины в регионы. Ведомство в рамках пилотной программы отработает логистические цепочки, распределение и организацию вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска. О том, что первая партия вакцины уже выпущена в гражданский оборот, в министерстве заявили 8 сентября.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что в 2020–2021 годах российскую вакцину смогут получить около 1 млрд человек в мире. По данным фонда, это связано с тем, что более 30 стран, где живет большая часть населения планеты, намерены воспользоваться российской разработкой. В частности, ОАЭ, Южная Корея, Япония, Греция, Сербия, Филиппины, Саудовская Аравия, государства Латинской Америки и другие.