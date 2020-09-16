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16сентября
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сегодня, 12:43 4

Житель микрорайона угрожает отравить домашних собак в округе

Житель микрорайона угрожает отравить домашних собак в округе

На третьем подъезде многоквартирного жилого дома 16/5 по Игнатьевскому шоссе появилось объявление. Автор сообщения предупреждает, что за домом рассыпаны вредные для собак вещества.

Автор объявления, видимо, устал терпеть владельцев, не убирающих за своими питомцами. Однако с ним согласны далеко не все.

— Могут пострадать не только животные, но и дети, которые гуляют во дворе. Даже простые люди могут принести домой отраву на ботинках. А если дома маленькие дети? Это не шутки. Очень опасно! — рассказала жительница дома Анастасия.

Женщина собирается обратиться в полицию. Горожанка считает, что это — жестокое обращение с животными.

— У нас и правда не все хозяева животных убирают за ними. И в группе дома неоднократно писали предупреждения о том, чтобы владельцы были добросовестнее. Но это ведь не значит, что питомцев нужно травить, — говорит горожанка.

В полиции корреспонденту ответили, что по данному факту будет проводиться проверка. После неё сотрудники вынесут какое-либо решение.

— В любом случае граждане могут обратиться к полицейским. Те в свою очередь направят материал в управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области, — сообщили в пресс-службе полиции Благовещенска.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    48 минут назад

    Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

    ""Статья 13. Требования к содержанию домашних животных



    1. При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.

    2. Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.

    3. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

    4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

    5. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:

    1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

    2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;

    3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

  • Oldlord

    Oldlord
    32 минуты назад

    Прикольно!

    У собакофилов дети питаются с земли в местах выгула домашних собак! )))

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    23 минуты назад

    А почему бы полиции не заняться собаколюбами, в полной мере и начать их наказывать по всей строгости. Извините, но засрали всё!!! Вонища, дерьмо на тротуарах, уже реально надоело такое разгильдяйство.

  • Lushik

    Lushik
    8 минут назад

    Выгуливайте на детской площадке в таком случае, туда отраву никто не насыпет. В целях безопасности от таких личностей. Не все могут прочитать ваше обьявление, хотя бы установите табличку в месте отравы, а не на своем подьезде.

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