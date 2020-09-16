Житель микрорайона угрожает отравить домашних собак в округе

На третьем подъезде многоквартирного жилого дома 16/5 по Игнатьевскому шоссе появилось объявление. Автор сообщения предупреждает, что за домом рассыпаны вредные для собак вещества.

Автор объявления, видимо, устал терпеть владельцев, не убирающих за своими питомцами. Однако с ним согласны далеко не все.

— Могут пострадать не только животные, но и дети, которые гуляют во дворе. Даже простые люди могут принести домой отраву на ботинках. А если дома маленькие дети? Это не шутки. Очень опасно! — рассказала жительница дома Анастасия.

Женщина собирается обратиться в полицию. Горожанка считает, что это — жестокое обращение с животными.

— У нас и правда не все хозяева животных убирают за ними. И в группе дома неоднократно писали предупреждения о том, чтобы владельцы были добросовестнее. Но это ведь не значит, что питомцев нужно травить, — говорит горожанка.

В полиции корреспонденту ответили, что по данному факту будет проводиться проверка. После неё сотрудники вынесут какое-либо решение.

— В любом случае граждане могут обратиться к полицейским. Те в свою очередь направят материал в управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области, — сообщили в пресс-службе полиции Благовещенска.