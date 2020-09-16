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16сентября
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сегодня, 12:17 0

В Чигирях дома остались без воды из-за порыва

В Чигирях дома остались без воды из-за порыва
Фото: https://pixabay.com/

Вечером 15 сентября произошёл порыв на сетях в селе Чигири. В районе улицы Банковская, 1 А полностью прекращено водоснабжение.

Воду в дома обещают вернуть сегодня к восьми вечера. В ликвидации порыва задействована специализированная техника и аварийная бригада АКС из 10 человек. Планируется, что после проведения всех работ вода вернется в дома чигиринцев ориентировочно к 20 часам 16 сентября, сообщается на сайте администрации Благовещенского района.

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#Благрайон #ЖКХ

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