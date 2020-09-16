В Венесуэле сбили самолет США
Вооруженные силы Венесуэлы сбили американский самолет с наркотиками, незаконно пересекший воздушное пространство страны, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение главы МВД Венесуэлы Нестора Ревероля.
«Нейтрализован самолет, перевозивший наркотики, с американским регистрационным номером, который незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия», - говорится в сообщении министра.
Министр также опубликовал в Twitter фотографии сбитого самолета.
Еще в 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что утверждена законодательная норма, позволяющая сбивать любой самолет наркомафии, летящий нелегально над территорией страны. Предложение о разработке этого законопроекта было сделано еще президентом Уго Чавесом, затем парламент Венесуэлы одобрил этот документ.
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