В Венесуэле сбили самолет США

«Нейтрализован самолет, перевозивший наркотики, с американским регистрационным номером, который незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия», - говорится в сообщении министра.

Министр также опубликовал в Twitter фотографии сбитого самолета.

Еще в 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что утверждена законодательная норма, позволяющая сбивать любой самолет наркомафии, летящий нелегально над территорией страны. Предложение о разработке этого законопроекта было сделано еще президентом Уго Чавесом, затем парламент Венесуэлы одобрил этот документ.