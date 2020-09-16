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16сентября
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сегодня, 11:42 4

Благовещенским полицейским пришлось со стрельбой останавливать водителя

Благовещенским полицейским пришлось со стрельбой останавливать водителя
Фото: pixabay.com

В Благовещенске инспекторы ГИБДД пытались остановить автомобиль Toyota Mark II. Однако водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться.

Экипаж ДПС начал преследовать машину правонарушителя. Водитель грубо нарушал ПДД и создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Во время преследования полицейские неоднократно требовали остановить автомобиль. На дороге Благовещенск – Бибиково для остановки пришлось применить табельное оружие. Полицейские повредили колеса преследуемого автомобиля и задержали правонарушителя в гаражном массиве. В результате применения оружия пострадавших не было. Как выяснили сотрудники ДПС, задержанный не имел права управления транспортным средством и находился в состоянии опьянения.

В отношении мужчины составлены административные материалы за езду пьяным без прав, неповиновение сотруднику полиции, невыполнение требования об остановке, езде на красный свет и нарушение правил расположения на проезжей части, сообщает управление МВД России по Амурской области.

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#дороги #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Лось

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    в заголовке ошибка))) водятела! правильно

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Жаль, в голову ему не попали.

  • vitl33

    vitl33
    6 минут назад

    Т.к. без пострадавших, за такое лет 5-7 надо давать...причём в строгаче, а не поселения...с пострадавшими 15 и в гору.

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