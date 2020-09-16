Благовещенским полицейским пришлось со стрельбой останавливать водителя

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В Благовещенске инспекторы ГИБДД пытались остановить автомобиль Toyota Mark II. Однако водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться.

Экипаж ДПС начал преследовать машину правонарушителя. Водитель грубо нарушал ПДД и создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Во время преследования полицейские неоднократно требовали остановить автомобиль. На дороге Благовещенск – Бибиково для остановки пришлось применить табельное оружие. Полицейские повредили колеса преследуемого автомобиля и задержали правонарушителя в гаражном массиве. В результате применения оружия пострадавших не было. Как выяснили сотрудники ДПС, задержанный не имел права управления транспортным средством и находился в состоянии опьянения.

В отношении мужчины составлены административные материалы за езду пьяным без прав, неповиновение сотруднику полиции, невыполнение требования об остановке, езде на красный свет и нарушение правил расположения на проезжей части, сообщает управление МВД России по Амурской области.