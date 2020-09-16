Резкий рост акцизов на сигареты планируется в 2021 году

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Поступивший из Минфина документ (с ним также ознакомился РБК) был одобрен на комиссии по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на заседании правительства, уточнили в пресс-службе правительства. Дату заседания собеседник РБК не уточнил.

Текущая версия Налогового кодекса уже предусматривает, что в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты должны вырасти, но всего на 4%. Например, действующая сейчас ставка акциза на сигареты — 1996 руб. за 1 тыс. штук — в следующем году должна была вырасти до 2045 руб., ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 52 руб. за штуку. В предложенных Минфином поправках в 2021 году ставка акциза определена уже в 2359 руб. и 60 руб. соответственно.

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — констатирует представитель Минфина, добавляя, что в последующие годы ставка акциза будет индексироваться стандартно, с учетом уровня прогнозируемой инфляции.

С начала 2020 года по август акцизы на табачную продукцию, которая производилась на территории России, принесли государству, согласно данным системы «Электронный бюджет», 372 млрд руб. Прогноз на весь год — 586,5 млрд руб. Еще 16,7 млрд руб. собрано акцизов на табак для нагревания, производимый в России. Акцизы на табак, электронные системы доставки никотина и никотиносодержащие жидкости, ввезенные из-за рубежа, составили около 2 млрд руб.

Таким образом, по итогам этого года Минфин планирует собрать около 600 млрд руб. «табачных» акцизов.

Акциз — основной фактор в цене сигарет, указывает Василий Груздев, директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International (производит сигареты Winston, Mevius, Camel, Glamour). Предложенное повышение в следующем году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей — до 140 руб., оценивает Груздев. Такое увеличение ставок акциза повлечет за собой рост розничных цен в среднем минимум 20 руб. за пачку, подтверждает Олег Барвин, руководитель по связям с госорганами российского офиса British American Tobacco (бренды Dunhill, Kent, Lucky Strike).

В абсолютных цифрах это будет самое большое за всю историю табачной отрасли в России повышение ставки акциза на сигареты, отмечает Барвин. С 2010 по 2020 год минимальная ставка акциза на сигареты в России выросла более чем в десять раз, за это же время средняя цена пачки сигарет в рознице выросла в 4,8 раза — с 25 руб. примерно до 120 руб. в этом году, добавляет Груздев.

Начать дискуссию о повышении акциза на табачную и другую никотиносодержащую продукцию в августе этого года призывала главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. Она напоминала, что налоговые меры, исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и мирового опыта, — самые эффективные в борьбе с табаком.

Если законопроект Минфина об увеличении табачных акцизов поступит в Минздрав, его рассмотрят, сообщили в пресс-службе последнего, отметив, что на фоне повышения акцизов потребление табака у населения в России сократилось с 2009 года за десять лет с 39 до 28%.

В мае прошлого года Минздрав в проекте своей антитабачной концепции прогнозировал, что доля курящих россиян должна снизиться к 2035 году до 5%, но затем отказался от этой цели — в окончательной версии концепции предполагается, что число курящих сократится до 21%.

Производство табачных изделий в России, по данным Росстата, падало с 2014 по 2017 год. Небольшой годовой рост был в 2018 году (на 4,1%). По итогам 2019 года производство табачных изделий в России вновь упало на 9,5% к уровню 2018 года. В этом году выпуск табачных изделий рос, за исключением апреля и мая, когда в России был пик пандемии коронавируса: производство за январь—июль выросло на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года.

В последние годы продажи сигарет населению стагнировали: в рознице Росстат фиксировал падение розничных продаж табачных изделий с 2012 года, в 2018–2019 годах продажи оставались на уровне предыдущего года.

В 2019 году Росстат сообщал, что по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения, почти каждый пятый россиянин был заядлым курильщиком. Каждый день курят 22,5% россиян, а свою жизнь без сигарет не представляют 5,4% респондентов.

Рост акцизов усилит разрыв в розничных ценах между легальной продукцией и нелегальными сигаретами, которые присутствуют на рынке, — это спровоцирует обвал легального рынка и рост доли контрафакта и контрабанды до 30%, категоричен Барвин. На фоне снижения реальных располагаемых доходов населения и при наличии на российском рынке нелегальных сигарет по цене 50–70 руб. за пачку предложенное повышение цен на легальную продукцию приведет к тому, что еще большая часть потребителей перейдут на нелегальную продукцию, согласен и Груздев.

Потери федерального бюджета из-за нелегального рынка, которые, по оценкам экспертов, в этом году могут составить 100 млрд руб., вырастут кратно, предупреждает Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам российского офиса Philip Morris (Marlboro, L&M). Если поправки будут приняты, бюджет вместо дополнительных доходов может недополучить более 270 млрд руб., оценивает Барвин.

При менее радикальном повышении акциза таких последствий, по мнению Груздева, можно избежать: в случае если ставки акциза увеличатся всего на 8–10%, цена пачки в рознице увеличится в следующем году в среднем на 10% по сравнению с 2020 годом. При таком сценарии бюджет в итоге пополнится больше, чем если акциз вырастет сразу на 20%, и не приведет к взрывному росту нелегального рынка, уверяет Груздев.

Предотвратить риски незаконной торговли табаком должна вводимая в России государственная система маркировки, обнадеживает представитель Минздрава. Обязательная маркировка табачной продукции введена в России с марта 2019 года: выпускать табачную продукцию без марок было запрещено, а с июля этого года был запрещен оборот всей немаркированной продукции.