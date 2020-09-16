В Приамурье поступило пять мобильных ФАПов

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Амурскую область прибыло пять мобильных ФАПов. В ближайшее время передвижные комплексы отправятся в Михайловский, Завитинский, Ромненский, Октябрьский и Ивановский районы, сообщает пресс-служба правительства области.

Специализированные автомобили, стоимостью более 11 миллионов рублей каждый, оснащены медицинским оборудованием. В каждом ФАПе предусмотрены места ожидания, тепловые завесы над входной дверью, бактериальные облучатели, рабочие места для персонала, кушетки, мойки, кислородные системы и другое оборудование.

— С помощью этой техники наши медработники будут вести выездную работу в малочисленных сёлах, где строить амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты нецелесообразно. Благодаря реализации данного проекта жители самых отдаленных деревень и поселков смогут получать своевременную помощь, — сообщила заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова.

Всего осенью 2020 года планируют приобрести 16 мобильных комплексов: помимо уже полученных 5 ФАПов, ещё поступят пять передвижных диагностических кабинетов, три стоматологии и три флюорографа-маммографа.