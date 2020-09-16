Благовещенцы проголосовали за экотропы и места для пикника в Первомайском парке

В Благовещенске выяснили мнение горожан по развитию Первомайского парка. Администрация города и амурский центр развития территорий провели онлайн-опрос. В нём поучаствовало 1 200 горожан.

Большинство хотят видеть Первомайский парк как зелёное, тихое и семейное место отдыха. Более половины опрошенных считают, что больше всего парку не хватает экотроп. Эти тропинки должны быть удалены от центральной части парка. Также горожане проголосовали за удобное кафе со столиками, места для пикника и указали на нехватку тёплых помещений в зимнее время. Меньше всего респондентов — 0,6 % проголосовали за аттракционы.

Большинство людей посещают парк несколько раз в сезон, 26 % – несколько раз в месяц, почти 11 % – несколько раз в неделю. Около 80 % опрошенных любят просто погулять в парке, наслаждаются природой, а также кормят животных и птиц. Только 45 % посещают аттракционы, а 25 % встречаются с друзьями.

Горожане хотят гулять среди деревьев в зеленой зоне, посещать кафе, слушать живую музыку и заниматься дрессировкой собак. Больше половины были бы не против принимать участие в мастер-классах и конкурсах.

Сейчас продолжается опрос по обновлению Городского парка. Результаты опроса используют при реконструкции. Она пройдёт в два этапа – в 2021 и 2022 годах.

Благовещенцам предложили выбрать тип фонтана для парка. Половина опрошенных проголосовала за цветомузыкальный фонтан, 41 % — за цветодинамический, 33 % – за пешеходный. Больше всего, по мнению горожан, в благоустройстве нуждаются места тихого отдыха, детские площадки и беседки. А мероприятия, без которых не может обойтись парк, – концерты, выставки на открытом воздухе, мастер-классы, арт-проекты и танцы под открытым небом.

У участников также есть возможность прописать свои предложения по оснащению парка. Итоги голосования подведут в конце сентября, сообщает пресс-служба администрации города.