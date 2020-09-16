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16сентября
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сегодня, 11:07 7

Благовещенцы проголосовали за экотропы и места для пикника в Первомайском парке

Благовещенцы проголосовали за экотропы и места для пикника в Первомайском парке

В Благовещенске выяснили мнение горожан по развитию Первомайского парка. Администрация города и амурский центр развития территорий провели онлайн-опрос. В нём поучаствовало 1 200 горожан.

Большинство хотят видеть Первомайский парк как зелёное, тихое и семейное место отдыха. Более половины опрошенных считают, что больше всего парку не хватает экотроп. Эти тропинки должны быть удалены от центральной части парка. Также горожане проголосовали за удобное кафе со столиками, места для пикника и указали на нехватку тёплых помещений в зимнее время. Меньше всего респондентов — 0,6 % проголосовали за аттракционы.

Большинство людей посещают парк несколько раз в сезон, 26 % – несколько раз в месяц, почти 11 % – несколько раз в неделю. Около 80 % опрошенных любят просто погулять в парке, наслаждаются природой, а также кормят животных и птиц. Только 45 % посещают аттракционы, а 25 % встречаются с друзьями.

Горожане хотят гулять среди деревьев в зеленой зоне, посещать кафе, слушать живую музыку и заниматься дрессировкой собак. Больше половины были бы не против принимать участие в мастер-классах и конкурсах.

Сейчас продолжается опрос по обновлению Городского парка. Результаты опроса используют при реконструкции. Она пройдёт в два этапа – в 2021 и 2022 годах.

Благовещенцам предложили выбрать тип фонтана для парка. Половина опрошенных проголосовала за цветомузыкальный фонтан, 41 % — за цветодинамический, 33 % – за пешеходный. Больше всего, по мнению горожан, в благоустройстве нуждаются места тихого отдыха, детские площадки и беседки. А мероприятия, без которых не может обойтись парк, – концерты, выставки на открытом воздухе, мастер-классы, арт-проекты и танцы под открытым небом.

У участников также есть возможность прописать свои предложения по оснащению парка. Итоги голосования подведут в конце сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

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#отдых #праздники #природа

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Люди просят площадки для организованных пьянок и шашлыков. Пишите проще. Потом вам будет много материала в дальнейшем типа семья активно отдыхала и в пьяном угаре забыла детей, утрирую, конечно, но будет примерно так.

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    2 часа назад

    Место для пикника и место для дрессировки собак - будущее Первомайского парка. Прощайте, белки с бурундуками. Прощайте, детские аттракционы. Мало мест на природе позасирали своими бутылками и обёртками от "пикников", а дворы какахами от собак, ещё и сюда залезть надо, белок распугивать. Пожрать и посрать же негде больше.

  • Сладкий бубалех

    Сладкий бубалех
    2 часа назад

    Собачники хотят отдельные площадки для выгула собак, где те будут срать, а добрый дядя будет все отходы убирать.

    Маргиналы и пьянь хотят заливать шары в лесочке, на лужайке с удобствами, и ровно так же, чтобы потом весь срач за ними кто то убирал.

    По моему всё логично, всё в порядке вещей.

    Отдельно хочется пожелать возвести некоторое количество огороженных площадок совместного пользования, т.е. чтобы запускать оба типа -человека и собак и убирать за теми и другими, так сказать, оптом.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Неплохо иметь в парках и места для пикников, и площадки для дрессировки собак. Но! площади наших парков не позволяют ни одном из парков разместить площадки для этих весьма активных мероприятий. Поэтому, нечего им там делать, и ни к чему об этом и рассуждать ))

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Никаких пикников и собак в парках не должно быть!

    Иначе всё засерут. (

  • Undertaker

    Undertaker
    43 минуты назад

    Согласен, пусть гуляют и срут у себя дома со своими собаками и жрут там же.

  • Ангел

    Ангел
    22 минуты назад

    Никаких собак в парках. И так весь город засрали, еще и до парка доберутся

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