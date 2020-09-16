Приамурье продолжает освобождаться от воды

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

На сегодняшний день в Приамурье подтопленными остаются четыре населенных пункта, два участка автомобильных дорог и 37 приусадебных участков. Вода остается на подворьях Благовещенска и Ивановского района.

Как сообщает пресс-служба минлесхоза, без транспортного сообщения населенных пунктов нет.

На территории Амурской области подготовлены к развертыванию 3 ПВР вместимостью до 99 человек в Ромненском районе, в Серышеве и Благовещенске.

В ликвидации последствий дождевого паводка задействовано 59 человек и 28 единиц техники.