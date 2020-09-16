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16сентября
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сегодня, 10:37 0

Приамурье продолжает освобождаться от воды

Приамурье продолжает освобождаться от воды
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

На сегодняшний день в Приамурье подтопленными остаются четыре населенных пункта, два участка автомобильных дорог и 37 приусадебных участков. Вода остается на подворьях Благовещенска и Ивановского района.

Как сообщает пресс-служба минлесхоза, без транспортного сообщения населенных пунктов нет.

На территории Амурской области подготовлены к развертыванию 3 ПВР вместимостью до 99 человек в Ромненском районе, в Серышеве и Благовещенске.

В ликвидации последствий дождевого паводка задействовано 59 человек и 28 единиц техники.

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#большая вода #МЧС #природа

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