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16сентября
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сегодня, 09:56 0

Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии ушло в отставку
Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

Правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ в среду в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы японского правительства.

В ближайшие часы парламент Японии проголосует за кандидатуру нового премьер-министра. Им должен стать новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга. После этого Суга объявит состав своего нового правительства.

Ожидается, что большинство ключевых постов останутся за министрами, входившими в состав последнего правительства Синдзо Абэ. В частности, сохранят свои портфели министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, министр финансов Таро Асо, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба, а также министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото и министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура. Переназначение получит и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма, который в правительстве отвечает за развитие экономических связей с Россией.

В то же время министр обороны Таро Коно покинет свой пост в ходе предстоящих перестановок, а его место займет Нобуо Киси - младший брат Синдзо Абэ, который ранее был заместителем министра иностранных дел. Коно должны были назначить министром по административным делам и коммуникациям, однако в конечном итоге было принято решение дать ему пост госминистра, ответственного за проведение реформ госслужбы.

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#политика

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