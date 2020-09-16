Фотогалерея Амур.инфо: «Зигзаг удачи» на «Амурской осени»
В Благовещенске продолжается фестиваль «Амурская осень». Во вторник, 15 сентября, в рамках конкурса антрепризы зрители увидели постановку «Зигзаг удачи» режиссера Дмитрия Бурукина.
В ролях: Михаил Пшеничный, Дмитрий Пчела, Любава Грешнова, Валентина Мазунина, Роман Данилин, Александр Аверин, Александр Морозов, Дмитрий Сутырин.
Партнеры Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень»:
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