Фотогалерея Амур.инфо: «Зигзаг удачи» на «Амурской осени»

В Благовещенске продолжается фестиваль «Амурская осень». Во вторник, 15 сентября, в рамках конкурса антрепризы зрители увидели постановку «Зигзаг удачи» режиссера Дмитрия Бурукина.

В ролях: Михаил Пшеничный, Дмитрий Пчела, Любава Грешнова, Валентина Мазунина, Роман Данилин, Александр Аверин, Александр Морозов, Дмитрий Сутырин.

Партнеры Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень»:

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