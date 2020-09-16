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16сентября
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сегодня, 10:12 1

В Благовещенске за смертельное ДТП на 10 лет осудили амурчанина

В Благовещенске за смертельное ДТП на 10 лет осудили амурчанина
Фото: pixabay.com

В Благовещенске вынесли приговор амурчанину, совершившему в августе прошлого года ДТП, в результате которого один человек погиб, двое получили травмы.

Установлено, что 31-летний амурчанин, не имея прав и находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего автомобиля. Разогнав машину до скорости 140 километров в час, он вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем такси. В результате ДТП 31-летняя женщина погибла на месте, два человека получили травмы.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управлять автомобилем сроком на 3 года.

Кроме этого, в пользу потерпевшей – сестры погибшей – с осужденного в качестве морального ущерба взыскано 250 тысяч рублей, а в пользу страховой компании, лечившей пострадавших, – 215 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#ДТП #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Дан

    Дан
    3 часа назад

    прелесть!!! Давно бы так делали, было бы лучше...

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