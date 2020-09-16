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16сентября
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«Газпром» наращивает мощности Чаяндинского месторождения

«Газпром» наращивает мощности Чаяндинского месторождения

Компания «Газпром» продолжает активно формировать новые центры газодобычи в рамках Восточной газовой программы. Благодаря им будет обеспечиваться газификация потребителей из Восточной Сибири и Дальнего Востока, формироваться канал транспортировки российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Продолжается планомерное наращивание добычных мощностей на Чаяндинском месторождении в Якутии. В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию 103 газовых скважин, установки предварительной подготовки газа (УППГ-2) и установки мембранного выделения гелиевого концентрата. Кроме того, будет завершено расширение мощностей действующей установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3). С этого объекта газ поступает в магистральный газопровод «Сила Сибири».

Ведутся работы по обустройству Ковыктинского месторождения в Иркутской области. В частности — эксплуатационное бурение и расчистка площадки для сооружения первой УКПГ.

На газопроводе «Сила Сибири» близятся к завершению строительно-монтажные работы на компрессорной станции (КС) «Иван Москвитин», развернуто строительство в рамках следующих этапов проекта. Идет подготовка трассы для участка газопровода от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского.

В ходе реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода продолжаются пусконаладочные работы на первых двух технологических линиях. На третьей и четвертой линиях идет установка газоразделительного оборудования. На пятой и шестой линиях завершается заливка фундаментов и начата сборка технологических эстакад. В целом статус реализации проекта достиг 66%.

«Газпром» продолжает расширение газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» на участке от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровска. В настоящее время сварено 206 км — больше половины линейной части газопровода.

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#строительство #финансы

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