Движение по новому мосту через Зею могут сделать односторонним

Утром 16 сентября строительство моста через Зею проинспектировали губернатор Приамурья Василий Орлов и министр транспорта области Александр Зеленин. Как сообщил руководитель минтранса, стройка идёт с незначительным отставанием — помешала погода.

Строительство моста ведётся с двух сторон круглосуточно. На правом берегу прокладывают тепловые сети и сети связи. На левом берегу 32 сваи уже вбили, на правом — пока только две.

С обеих сторон работает около 350 строителей. К началу следующего года планируют увеличить количество работников до тысячи. В перспективе на стройке будут работать 3 000 человек.

Откроют движение в 2024 году. Сейчас стоит вопрос о том, в каком режиме будет работать мост — одностороннем или двустороннем. При первом варианте старый мост будет работать только на въезд, а новый — на выезд.

Напомним, активная фаза возведения нового моста началась в июне. Проект нового мостового перехода через Зею идентичен трансграничному переходу через Амур, только в два раза длиннее. Компания построит его по той же технологии.