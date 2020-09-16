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16сентября
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сегодня, 08:22 12

Движение по новому мосту через Зею могут сделать односторонним

Движение по новому мосту через Зею могут сделать односторонним

Утром 16 сентября строительство моста через Зею проинспектировали губернатор Приамурья Василий Орлов и министр транспорта области Александр Зеленин. Как сообщил руководитель минтранса, стройка идёт с незначительным отставанием — помешала погода.

Строительство моста ведётся с двух сторон круглосуточно. На правом берегу прокладывают тепловые сети и сети связи. На левом берегу 32 сваи уже вбили, на правом — пока только две.

С обеих сторон работает около 350 строителей. К началу следующего года планируют увеличить количество работников до тысячи. В перспективе на стройке будут работать 3 000 человек.

Откроют движение в 2024 году. Сейчас стоит вопрос о том, в каком режиме будет работать мост — одностороннем или двустороннем. При первом варианте старый мост будет работать только на въезд, а новый — на выезд.

Напомним, активная фаза возведения нового моста началась в июне. Проект нового мостового перехода через Зею идентичен трансграничному переходу через Амур, только в два раза длиннее. Компания построит его по той же технологии.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • mm_andr0715

    mm_andr0715
    1 час назад

    Плохая затея

  • mm_andr0715

    mm_andr0715
    1 час назад

    Плохая затея

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Старый рухнет, а новый односторонний. )))

    Трудно было спроектировать мост пошире?

  • Мукомол

    Мукомол
    1 час назад

    А что будет происходить в 2021, когда мост закроют на капитальный ремонт?

  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    1 час назад

    главное что бы за 4 года старый окончательно не развалился

  • Аутист

    Аутист
    1 час назад

    "Oldlord

    Трудно было спроектировать мост пошире?"

    Шарик, ты новость хоть читал? При чем тут ширина?

  • Allenga

    Allenga
    57 минут назад

    Вместо того, чтобы его сделать 3-х полосным (2 туда-сюда, одна реверсная) хотя бы...Но жираф большой, ему ему видней!

  • Oldlord

    Oldlord
    54 минуты назад

    Аутист - бобик?

    Не в курсе, что по более широкому мосту могут одновременно проехать больше автомобилей, чем по узкому?

    Старый мост через Зею ничему не научил регулярными пробками?

  • Tуман

    Tуман
    35 минут назад

    Это позор, Вася.

    То есть в настоящий момент мост строится без проекта?

    Вася, не забывай, что Владимир Владимирович выделил средства на строительство двухполосного моста.

    Мы же не хотим стать посмешищем для всей страны?

  • chilly

    chilly
    31 минута назад

    А проектную документацию, о которой трындели 2 года, потеряли?! Или не было её, просто деньги по карманам распихали?

  • Tуман

    Tуман
    28 минут назад

    Что у них на плечах вместо башки?

    Вёдра с манной кашей?

  • Ross138

    Ross138
    27 минут назад

    Ну да реверсивный светофор если можно по ПДД , он все решит. Настроить с 8 - 19 , а потом двустороннее. Надо ПДД читать какие варианты на мосту разрешаются.

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