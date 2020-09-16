Выбор читателей за 15 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 15 сентября.

Организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Амурской области» через суд просит обязать ООО «Благовещенскпроект» устранить недостатки в проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта дома на улице Зейской, 295.

В Амурской области лабораторно подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,7 %, сообщает пресс-служба амурского управления Роспотребнадзора.

Во вторник, 15 сентября, в редакцию Амур.инфо прислали интересное фото. В областной столице около одного из крупнейших торговых центров собрался целый рой пчёл. Насекомых привлек разлитый на парковке сироп.

По сообщению Амурского гидрометцентра, ночью на территории области без осадков. Местами опустится туман и дымка. Ветер слабый, переменных направлений. Температура +8…+13°С, местами по северу около +5°С. Днем облачно, на западе области прогнозируется дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура +19…+24°С.