Выбор читателей за 15 сентября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 15 сентября.
Фонд капремонта через суд требует провести строительно-техническую экспертизу дома на улице Зейской
Организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Амурской области» через суд просит обязать ООО «Благовещенскпроект» устранить недостатки в проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта дома на улице Зейской, 295.
В Амурской области выявили 26 новых случаев COVID-19
В Амурской области лабораторно подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,7 %, сообщает пресс-служба амурского управления Роспотребнадзора.
Рой пчёл атаковал парковку благовещенского торгового центра(фото)
Во вторник, 15 сентября, в редакцию Амур.инфо прислали интересное фото. В областной столице около одного из крупнейших торговых центров собрался целый рой пчёл. Насекомых привлек разлитый на парковке сироп.
На Приамурье надвигается циклон: прогноз погоды на 16 сентября
По сообщению Амурского гидрометцентра, ночью на территории области без осадков. Местами опустится туман и дымка. Ветер слабый, переменных направлений. Температура +8…+13°С, местами по северу около +5°С. Днем облачно, на западе области прогнозируется дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура +19…+24°С.
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