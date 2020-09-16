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16сентября
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Выбор читателей за 15 сентября

Выбор читателей за 15 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 15 сентября.

Фонд капремонта через суд требует провести строительно-техническую экспертизу дома на улице Зейской

Организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Амурской области» через суд просит обязать ООО «Благовещенскпроект» устранить недостатки в проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта дома на улице Зейской, 295.

В Амурской области выявили 26 новых случаев COVID-19

В Амурской области лабораторно подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,7 %, сообщает пресс-служба амурского управления Роспотребнадзора.

Рой пчёл атаковал парковку благовещенского торгового центра(фото)

Во вторник, 15 сентября, в редакцию Амур.инфо прислали интересное фото. В областной столице около одного из крупнейших торговых центров собрался целый рой пчёл. Насекомых привлек разлитый на парковке сироп.

На Приамурье надвигается циклон: прогноз погоды на 16 сентября

По сообщению Амурского гидрометцентра, ночью на территории области без осадков. Местами опустится туман и дымка. Ветер слабый, переменных направлений. Температура +8…+13°С, местами по северу около +5°С. Днем облачно, на западе области прогнозируется дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура +19…+24°С.

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#Обзор #интернет #СМИ

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Передать информацию о трудовой деятельности амурчане теперь могут онлайн
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