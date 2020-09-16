Гороскоп 16 сентября: Овнам захочется побездельничать, а Водолеям не стоит ждать поблажек на работе

Восход Солнца: 06:07

Заход Солнца: 18:41

Солнце в Деве.

Овен. С деньгами в этот период все будет достаточно неплохо, если вы немного умерите свои аппетиты и не будете ходить на шопинг каждый день. Если сегодня вам захочется просто побездельничать, то позвольте себе это. Но предупредите вашу половинку о том, что вы решили взять тайм-аут.

Телец. Вы почти ясновидящий сегодня — чётко сможете представить свое будущее и понять, как достичь поставленной цели. День всепрощения, покаяния, признания своих ошибок. Перед тем как решиться на крупную сделку, необходимо исключить всякий риск и проанализировать свою деятельность. Иначе вы рискуете потерять всё сразу.

Близнецы. Сегодня благоприятное время, чтобы проявить все ваши лидерские качества и организаторские способности. Достаточно вам высказать идею, и коллеги с готовностью начнут ее воплощать. На данный момент всё, что касается профессиональных или социальных вопросов, не будет вызывать у вас никаких затруднений.

Рак. Ракам сегодня лучше не затягивать с исполнением намеченного. С приближением вечера любое начинание начнет утрачивать свою положительную сторону, а вместо этого приобретет тенденцию к нежелательным и не всегда предсказуемым побочным эффектам. Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха, водных процедур.

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Лев. Опасный, тяжёлый день. Не отправляйтесь сегодня в путешествие или командировку, так как успех предприятия не оправдает ваших надежд. Исключите тяжёлый физический труд или рискованные мероприятия. Существует угроза для здоровья. Проведите день в кругу семьи за тихими домашними радостями: чтением книг, общением с родными, просмотром новых фильмов, прослушиванием музыки.

Дева. Один из дней, которые следует провести в душевном равновесии и сосредоточенности на нравственных проблемах. Полезно снизить деловую активность и не обращать внимания на чужие амбиции – время все поставит на свои места. Творческие и высокодуховные люди могут эффективно проявить свои таланты и осуществить максимум задуманного.

Весы. Звёзды обещают вам приятный во всех смыслах день, но на дороге нужно быть осторожнее. Особенно, если отправляетесь за город на своем автомобиле. Сегодня весьма вероятна неприятная неожиданность. Рекомендуется долго не раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения на любых условиях.

Скорпион. Крайне неблагоприятный день. Вероятно, женщинам-Скорпионам сегодня не избежать ссоры с партнёром — острое слово может ранить больнее стрелы. Мужчинам-Скорпионам следует обратить внимание на свою спутницу — скорее всего в ваших отношениях наступает кризис. Сны могут быть пророческими. Пироги во сне — к ссорам. День благоприятный для коммерческой деятельности.

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Стрелец. Критический день. Ваша нервозность и эмоциональная восприимчивость сегодня достигнут предела. Многие Стрельцы будут подвержены различным испытаниям, роковым ударам и превратностям судьбы. Вам придется научиться справляться со своими эмоциями и предпринимать упреждающие действия против негативных проявлений со стороны вашего окружения.

Козерог. Расположение звёзд по-прежнему не благоприятствует активности в сфере профессиональной деятельности. Стремление успеть везде или решить все дела сразу может привести к ошибкам или нервным перегрузкам. Вероятны плохие известия, которые застанут вас врасплох или заставят изменить намеченные планы.

Водолей. Ваше начальство сейчас явно не в духе, так что на работе не ждите поблажек. Звёзды не рекомендуют полагаться на советы партнеров или ожидать помощи от родственников. Вероятно, сегодня вам придется сконцентрировать всю энергию для самозащиты или отстаивания своих принципов. Не исключена ссора из-за ревности или финансовых проблем.

Рыбы. Крайне неблагоприятный день. Существует вероятность значительных финансовых потерь в результате кражи, ограбления или неудачной покупки. Избегайте конфликта с незнакомыми людьми. Ваша отвага и смелость на этот раз могут сослужить плохую службу. Любимое занятие принесет вам положительные эмоции.

Астролог: Вальдемар Небоходцев