Где отдохнуть в Приамурье этой осенью и зимой

С приходом осени в Амурской области появляются новые возможности для отдыха на природе. Амурчанам предлагают около десяти туров. Каждый найдёт занятие по душе: от созерцания ландшафтов и до самых экстремальных развлечений.

Мы решили поподробнее рассказать про некоторые из маршрутов

Экскурсия на хребет Тукурингра

Хребет распложен в районе Зейского водохранилища. Длина этой достопримечательности Зейского заповедника — 230 километров. На вершине находится вечная мерзлота до 12-14 метров в толщину. Об этих горах существует красивая легенда о двух влюбленных. Они жили в одном племени: юноша был охотником, а девушка — дочерью вождя. Они решили сбежать, но вождь отправился в погоню и метнул между ними нож. Лезвие превратилось в широкую реку, а влюблённые стали хребтами Тукурингра и Соктахан. Поэтому Зея переводится как «острие ножа». Позже люди соединили двух влюбленных прочной плотиной.

Поход на Тукурингру занимает четыре дня, ближайший — с 17 по 20 сентября. Группу набирают из 10-12 человек. Можно взять с собой и детей, только под ответственность родителей. Вечером четверга на автобусе всех привозят в город Зея. Утром пятницы группа доезжает до кордона Зейского заповедника «Камёнушка». В заповеднике посетителям оформят специальное разрешение на посещение экотропы.

— Мы идём по лесной тропе из лиственниц, елей и белых берёзок, пересекаем ручьи и поднимаемся в горку. На всём пути от начала маршрута до вершины — пять зон высотной поясности. Через 3,5 часа мы выходим на «Грозовое плато». Рядом с ним находится наш ночлег: домики на курьих ножках, как у Бабы-яги и зимовье — бревенчатая хижина в таёжных традициях. По экотропе от дороги до зимовья примерно семь километров. В нём есть всё необходимое: кровати, стол, печка и туалет. Даже индейское типи и два лабаза для хранения спальников, — рассказал директор одного из турагенств Владимир Гуторов.

Утром субботы поход идёт на гольцы — это возвышение Тукурингра. Высота здесь от 1 300 до 1 443 метров над уровнем моря. Местность здесь сейсмичная, поэтому на поверхности можно ощутить небольшие толчки. Отсюда видны Амуро-Зейское плато, Верхнезейская низина, края Станового хребта, Гилюйский каньон и водохранилище.

— Расстояние от зимовья до гольцов — около трёх километров. Мы расскажем о местных растениях и животных. Здесь можно погулять и пофотографироваться. В зимнее время можно построить иглу, а к вечеру группа возвращается обратно в домики. Утром в воскресенье мы возвращаемся к кордону «Камёнушка», а к вечеру приезжаем в Благовещенск, — говорит директор.

Сопровождают поход два экскурсовода, иногда ещё и представитель заповедника. В летнее время участников предупреждают, что необходимо иметь с собой плотную одежду от клещей и репелленты. В случае чего — опытные экскурсоводы окажут первую помощь. Перед походом всем раздадут список необходимых вещей.

Рыбалка на таёжной реке Нора

Ещё одно увлекательное путешествие. Группа проведёт здесь 10 дней: с 17 по 27 сентября. Ценность представляет рыба, которая там водится: таймень, ленок, хариус и щука. На одной стороне реки находится заповедник, поэтому здесь достаточно спокойно.

— Однако, чтобы добраться сюда нужно сначала доехать до Февральска, а потом на поезде до моста через Нору. Этот вариант экскурсии достаточно бюджетный. Потому что обычно в такие тихие место можно добраться только на вертолёте и дорого. В этом месте нет порогов, река тут спокойная — специально для рыбалки спиннингом, — рассказал Владимир.

Межсезонный отдых: скалолазание и лыжи

Можно выбрать из двух вариантов: база Шамбала или центр «Зазейский».

Шамбала Пинежье — база на берегу Нижне-Бурейского водохранилища. Туда экскурсии возят на два дня: суббота-воскресенье с ночлегом. На территории помимо домиков есть причудливые навесные мосты между скалами и обзорная вышка.

— Ехать сюда около 250 километров, зато на базе очень красивая природа. Также можно сходить в баню, покататься на катере или посетить юрту. Когда снежно мы ходим на лыжах, если это ещё осень — занимаемся скалолазанием, — рассказал директор.

Недалеко от Натальино находится база в сосновом лесу — центр «Зейский». Группы туда возят обычно зимой. Здесь есть тёплые отапливаемые домики, баня и вольер с животными. Там можно посмотреть на почти ручных лосей, кабанов, изюбров и косуль.

— Если снежно, то мы становимся на лыжи и берём с собой телескоп. Да и вообще мы обычно придумываем программу, чтобы группа не скучала и была задействована в чём-либо, — говорит директор.