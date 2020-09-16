Родители утонувшего год назад подростка хотят возобновить уголовное дело

Больше года назад 16-летний Игорь Кушнарёв отдыхал на Зее со своим другом Михаилом Смирновым и его родителями — Шамановыми.

— Он прибежал ко мне и попросил поехать с другом Мишей на день рождения его мамы. Игорь сказал, что они поедут порыбачить, — рассказала мама утонувшего мальчика Ольга.

Они остановились в районе Пограничной, 124, на астрахановском затоне. Это место не предназначено для купания, находится оно в промзоне. Мальчики почти сразу пошли купаться и отплыли на пятнадцать метров от берега. Игорь плыл впереди, а Михаил следом за ним в паре метров.

Родители утонувшего подростка нашли рыбака — свидетеля происшествия.

— Ребята плыли примерно в 50-ти метрах от меня. Они собирались, как я понял по разговору, на ту сторону. Вдруг они остановились. Разговоров я не услышал. Друг подплыл к тонувшему мальчику, а потом развернулся и начал от него вразмашку уплывать. Я не понял. Потом слышу женщина говорит: «Сынок, ты потихонечку плыви». А потом второй мгновенно раз – и ушёл под воду. Может, судорога была или что. А друг, наверное, испугался, – рассказал мужчина.

У свидетеля спросили, видел ли он, что подростки боролись между собой в воде.

— Нет, второй просто уплыл и всё. Никто не подплывал к нему. Он просто быстро утонул. А там женщина как давай кричать. Подбежала ко мне, просила помочь, но я старый курильщик, уже куда мне, – пояснил амурчанин.

По словам Михаила, он попытался помочь Игорю, но тот в панике начал хвататься за него, поэтому Михаил уплыл.

— В этом месте торчат брёвна, раньше там располагалась сплавконтора. Шамановы не только привезли детей на опасный участок и допустили купание, но и не оказали никакой помощи. Когда при спасателях поисково-спасательного отряда «Амур» у отчима Миши — Алексея Шаманова спросили, почему он не помог Игорю, он ответил: «Я не хотел мочить штаны. Снял их, футболку и обувь, всё аккуратно сложил. А когда повернулся — Игоря уже не было», — рассказал отец погибшего мальчика.

Родители Игоря считают, что за весь год семья Шамановых несколько раз меняла показания. По их словам, мама Миши рассказала, что пыталась спасти Игоря, хотя она не умеет плавать. Также не сходится и то, что она отходила, с тем, что говорит свидетель — рыбак.

— В постановлении следственного отдела сказано, что в действиях Шамановых содержатся признаки преступления по статье «Оставление в опасности». Постановление передали в полицию, но там посчитали, что это — несчастный случай. Мы сами предоставили свидетелей. Хоть нам и говорят, что работа проводится, но наделе ничего нет, — вздыхает отец утонувшего мальчика.

Спасатели нашли Игоря только спустя два дня после происшествия. Отчим Миши показывал не на то место. Парня обнаружили приблизительно в 40 метрах по диагонали от предполагаемого места на глубине трёх метров. Алексей Шаманов называет это происшествие несчастным случаем. После произошедшего он рассказывал журналисту ИА «Амур.инфо» о случившемся.

— Сейчас в спокойном состоянии я понимаю, что, нет, я бы не смог помочь Игорю. Я нырять не умею. Тогда на затоне я в панике ринулся в воду, был в стрессовой ситуации. И я начал просто задыхаться. Выбежав на берег, я начал искать бревно, потому что хотел доплыть, оперевшись на что-то. Я проплыл всего метров пять, но даже если бы я доплыл на опоре, я не смог бы нырнуть, потому что нырять не умею. Может быть, попытка спасения была никчемная, но в любом случае она была, – рассказал год назад Алексей Шаманов.

Связаться с семьёй Шамановых в этом году корреспонденту Амур.инфо не удалось. Михаил Смирнов не предоставил номера телефонов своих родителей.

Родители погибшего Игоря не верят словам Алексея. Они даже поменяли следователя. Изначально дело вела следователь Липовецкая, а затем расследованием занимался — Чернецкий. Однако оба сотрудника полиции закрывали все возбуждённые уголовные дела в связи с отсутствием состава преступления.

— Изначально делом занимался следственный комитет, позже его передали полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ. Сотрудники приняли меры к сбору доказательств причастности вины граждан. С их учётом действиям граждан дали объективную юридическую оценку. Следователи установили, что состав преступления отсутствует. А значит, уголовное дело подлежит закрытию, — сообщили в пресс-службе полиции города.

— В полиции не учитывают мнение свидетелей происшествия. Полиция не предпринимает необходимых мер по расследованию преступления. Расследование, как мы считаем, затягивается. Органы дознания не отвечают на звонки: рабочего телефона нет, на другие номера — не отвечают. С вынесением постановления о закрытии уголовного дела мы категорически не согласны, — считают родители Игоря Кушнарёва.

В тот день, по словам Шамановых, все отдыхающие быстро собрались и разъехались. Родители утонувшего Игоря просят свидетелей происшествия отозваться. Если вы что-либо знаете о случившемся, сообщите в полицию.