Торжественного открытия памятника графу Игнатьеву не будет

Торжественного открытия памятника графу Игнатьеву в Благовещенском районе не планируется. Церемония должна была состояться 16 сентября. В этот день село Игнатьево, названное в честь выдающегося государственного деятеля и дипломата, отпразднует 160-летие.

Во время праздника, тем не менее, откроют детскую площадку и сквер, благоустроенные в рамках программы поддержки местных инициатив.

— В связи с возникшими противоречиями, торжественную церемонию открытия памятника пока решили отложить. Несоответствия исторической действительности, если таковые имеются, возможность и необходимость их устранения, будем обсуждать совместно, как и рекомендовал совет. Другой вопрос — любые изменения потребуют времени и средств, пока в этом отношении ясности также нет. Думаю, начать можно с получения официального заключения от специалистов, тогда мы поймем, как двигаться дальше, что из высказанных замечаний, действительно, критично, а что субъективно. Возможно, воспользуемся предложением представителей Российского военно-исторического общества по проведению экспертизы, получим заключения других компетентных специалистов, мнение потомков графа Игнатьева. При этом закрывать памятник пленкой смысла не вижу, демонтировать тоже. 16 сентября село Игнатьево празднует юбилей, жители с нетерпением ждут открытия сквера памяти Игнатьева. А все доработки, если в них будет необходимость, согласуем и проведем в плановом порядке, — рассказала глава Чигиринского сельсовета Любовь Андреева.

Напомним, внешний облик памятника вызвал оживлённые дискуссии. Представители общественности и историки указали на наличие исторических несоответствий, которые необходимо устранить. Позицию поддержали и члены общественного научно-методического совета по вопросам охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия Амурской области.