Учителя протестуют против новых условий в школах

Прошло всего лишь две недели с момента начала учебного года, а учителя начали массово жаловаться на новые условия работы. Их можно понять: не самый простой период с дистанционным обучением весной 2020 года, разделённый на две половины законный отпуск в 56 дней, да и дети в школу пришли не в самом лучшем настрое после долгих месяцев в квартирах. Однако в этот раз главное возмущение педагогов обрушилось на новые санитарные рекомендации Роспотребнадзора, которые во многих школах активно начали претворять в жизнь, но возложили всю головную боль на учителей.

Первой сложностью для образовательных учреждений стала рекомендация по разведению потоков учащихся. Повезло тем школам, которые имеют в комплексе несколько корпусов, разбитых по принципу ступеней: начальная школа, средняя и старшая. А вот всем остальным школам пришлось выкручиваться: так, в целях соблюдения правила об отсутствии скоплений детей было принято решение о разведении потоков учеников по параллелям и с разных входов, причём зачастую для этого приходилось открывать аварийные выходы из школ.

В реальности из-за путаницы с расписанием входа детей в школу и необходимостью обязательной термометрии на входе в интернете начали массово появляться снимки с огромными очередями и толпами у школ. Интернет-пользователи с сарказмом комментировали происходящее — дескать, никакой социальной дистанции, все стоят в тесноте. Разумеется, локальные вспышки коронавируса не заставили себя ждать.

На подобные случаи пришлось реагировать и чиновникам. Так, первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что единичные случаи локальных вспышек коронавируса возникают из-за очередей перед школами.

— Проблемы связаны в основном с организационными решениями. Мы можем закупить массу дезинфицирующих средств, но всё зависит от человеческого фактора. Например, скапливаются очереди на входе в школы, — сказал Глушко.

В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе пресс-конференции на тему Всероссийских проверочных работ также заявил, что таких школ, которые перевели все свои классы на дистанционный формат обучения, «единицы».

Классные руководители массово жалуются на то, что их заставляют в ежедневном режиме контролировать проход своих подопечных в школу. При этом алгоритм прохода школьникам известен, он не будет меняться в ближайшее время, и сами педагоги жалуются на то, что целесообразность их присутствия в данном случае отсутствует.

— В связи с изменением расписания у меня появились «окна» на первых и вторых уроках. Вместо этого я должен приходить в школу за полчаса перед первым уроком и формально стоять на входе, но зачем — мне так и не объяснили, особенно в условиях оплаты труда за один урок. Либо же, если мне нужно приходить в школу к первому уроку, я не успеваю толком подготовиться к нему, поскольку, опять же, меня неформально обязали стоять на входе, — сетует учитель одной из школ на юге Москвы.

Учитель математики из Краснодарского края Елена Николаевна рассказала изданию «Московский комсомолец», что в регионе учителям также приходится выполнять львиную долю работы по новым рекомендациям: «С утра мы должны измерять температуру у детей на входе, потом бегать весь день в масках при жаре в 34 градуса по этажам на уроки в обнимку с сумками, пособиями и другими подручными материалами. <…> Закупить рециркуляторы для каждого класса школы не смогли, в результате учителя по очереди обязаны таскать их по классам, чтобы продезинфицировать помещение. Проветривать после каждого урока и протирать парты каждые два часа тоже обязали педагогов».

Педагоги сетуют на бессмысленность подобных мер: если в школе детей удаётся разводить по параллелям на каждый участок этажа и создать для каждой параллели своё расписание уроков и перемен, то как быть с ситуацией, когда дети после школы спокойно могут гулять и общаться друг с другом уже без ограничений и социальной дистанции?

Не меньше классных руководителей от новых правил страдают и рядовые учителя. В ряде общеобразовательных учреждений пришлось кардинально перекраивать график учёбы и расписание перемен. Всё это сделано для минимизации контактов между учениками: теперь одна параллель не может пересекаться в коридорах с другой параллелью.

Педагоги подчёркивают, что теперь их рабочий день длится с раннего утра и до позднего вечера: в некоторых школах из-за нового расписания уроки поставлены так, что учитель может находиться в школе в рамках своего «окна» и час, и два, и больше. Законом это не запрещено: формально ведётся учёт лишь тех трудовых часов, которые учитель ведёт у детей, в остальное же время де-юре он не занят на работе. Учителя говорят, что в этой ситуации есть как плюсы в виде возможности проверить тетради на «длинных окнах», так и минусы в виде позднего возвращения домой, поскольку уроки таким образом могут смещаться вперёд по времени.

Учитель истории одной из школ Тулы рассказывает, что ранней осенью и поздней весной такое расписание в целом не слишком обременительно, но вот что делать, когда в Россию придут холода, а с ними сократится и долгота дня, пока не очень понятно: «Мужчинам-педагогам в этом плане проще, но вот что делать женщинам-учителям, которые будут вынуждены возвращаться домой в тёмное время суток? Не все ведь живут в соседних домах рядом со школой».

Ещё одна жалоба учителей связана с тем, что в школе нередко возникают форс-мажоры и риски для здоровья самих педагогов, причём бороться с этим приходится, исходя из ситуации.

— Наверное, в каждой школе есть такие дети, чьи родители чуть ли не насильно выпихивают их из дома, даже если ребёнок с температурой и всеми симптомами простуды или ОРВИ. В итоге ребёнок приходит в школу, маску не надевает, потому что, согласно рекомендациям, нельзя заставлять детей носить защитные средства, и начинает заражать как детей, так и учителей. После этого учитель может в лучшем случае выйти на больничный, заразившись от ученика, и получать гораздо меньшую зарплату по сравнению непосредственно со временем на работе, а в худшем — получить серьёзные проблемы для здоровья, — жалуется педагог одной из частных московских школ.

В паблике «Подслушано у учителей» в социальной сети «ВКонтакте» подобная тревога уже была озвучена. По словам одного из учителей российской школы, у завуча общеобразовательного учреждения выявили коронавирус, после чего все педагоги отправлены на самоизоляцию с последующей целью проведения дистанционных уроков: «Как выяснилось, весь коллектив находится на больничном, а начальство об этом очень не хотело сообщать. Педагоги сами всё узнали, позвонив в больницу. Соответственно, оплата будет другая, у молодых вообще меньше 100% по среднему. Осталось двоякое чувство: все мы понимаем, что детей нужно учить, но почему администрация так себя повела, и неужели нельзя было перевести нас на две недели на «дистант» без больничного?».

Следует отметить, что не только в России чиновники уверяют, что школа — максимально безопасное с точки зрения санитарных рекомендаций место. Так, министр образования испанской автономии Каталония Хосеп Баргальо в интервью изданию El Periodico заявил, что школа и дом — наиболее безопасные с точки зрения рисков заразиться коронавирусом места.

— Когда отец или мать идут с ребенком на пляж или в ресторан, их нахождение рядом с ребёнком дает чувство, будто они всё контролируют. В школе же они оставляют детей и уходят. Вы не видите, что происходит внутри. Но мы говорим вам, что внутри школы мер безопасности больше, чем где-либо еще. Только дома у вас будет меньше риска. Еще могу сказать, что я видел фотографии городов, в которых уже открылись школы, и где дети обнимаются без масок на площади. Я всё же настаиваю на совместной ответственности, — сказал Баргальо.

Усталость педагогов накапливается и из-за постоянных уточнений их новых обязанностей и загрузки новыми делами. Так, согласно рекомендациям, в ряде школ учитель получил право покидать кабинет только после прихода учителя следующего по расписанию урока. Если один из педагогов мешкает и не приходит достаточно быстро — у множества учителей по цепочке личное время сокращается.

— Доходит до смешного: во время урока в туалет выйти нельзя, поскольку детей запрещено оставлять одних, а на перемене нужно дождаться другого учителя, который может прийти к самому концу перемены. Как в таких условиях справить свои естественные нужды или банально успеть перекусить хотя бы в учительской — не совсем понятно, — говорит Антонина Ивановна, учительница одной из московских школ.

В функционал учителей нередко вводят обязанности по дежурству в кабинетах во время их «окон», протирание парт каждые два часа и постоянное проветривание помещений. Как всё это уместить в один рабочий день и при этом качественно подготовиться к уроку, не совсем понятно.

Сейчас педагоги надеются, что хотя бы после Нового года ситуация успокоится, и «сверху» примут решение об ослаблении рекомендаций. А пока что в среде учителей зреют недовольство и усталость, которые вряд ли потушишь деньгами или перспективами.