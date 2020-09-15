Временную разметку нанесут на участок улицы Калинина в Благовещенске

На дорожное полотно улицы Калинина от Октябрьской до Ломоносова нанесут временную дорожную разметку. Делать это будут ночью, перекрывать проезжую часть не планируют. Временную разметку нанесут специальной краской, постоянная разметка будет наноситься уже с помощью холодного пластика.

На следующей неделе разметку также нанесут на участке Воронкова между Кантемирова и Василенко, а также на участке Ленина между Пионерской и Шимановского. Если на Воронкова также планируют нанести сначала временную разметку, то на улице Ленина сразу будут использовать холодный пластик.

Все эти участки уже отремонтированы, по ним открыто движение, поэтому разметку необходимо нанести в ближайшее время. При этом перекрывать перечисленные участки не планируется, сообщает пресс-служба администрации города.