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15сентября
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сегодня, 18:45 0

Временную разметку нанесут на участок улицы Калинина в Благовещенске

Временную разметку нанесут на участок улицы Калинина в Благовещенске
Фото: pixabay.com

На дорожное полотно улицы Калинина от Октябрьской до Ломоносова нанесут временную дорожную разметку. Делать это будут ночью, перекрывать проезжую часть не планируют. Временную разметку нанесут специальной краской, постоянная разметка будет наноситься уже с помощью холодного пластика.

На следующей неделе разметку также нанесут на участке Воронкова между Кантемирова и Василенко, а также на участке Ленина между Пионерской и Шимановского. Если на Воронкова также планируют нанести сначала временную разметку, то на улице Ленина сразу будут использовать холодный пластик.

Все эти участки уже отремонтированы, по ним открыто движение, поэтому разметку необходимо нанести в ближайшее время. При этом перекрывать перечисленные участки не планируется, сообщает пресс-служба администрации города.

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#дороги

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