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15сентября
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сегодня, 17:18 0

Интервью с актерами спектакля «Шербургские зонтики»

Интервью с актерами спектакля «Шербургские зонтики»

Фестиваль «Золотая Маска» в городах России проводится с 2002 года. В этой программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты премии самых разных театральных жанров. Спектакль, о котором мы сегодня будем говорить, взял две премии «Золотая Маска» и был предсьавлен еще в шести номинация. Поверьте, это немало! Но название говорит само за себя: «Шербургские зонтики».

Санкт- Петербургский музыкальный театр «Карамболь» осуществил эту постановку в 2009 году. И это была первая российская театральная версия мюзикла. Поклонники знают эту историю по фильму 1964 года с Катрин Денёв в гласной роли. А благодаря фестивалю «Золотая Маска» мы смогли увидеть эту лирическую историю в новом формате. И сегодня у нас в гостях артисты мюзикла Шербургские зонтики» Ольга Левина и Егор Матвеенко.

Партнеры информационного сопровождения российского театрального фестиваля «Золотая маска»:

Юридический центр Юлии Сухановой @suhanova_centre. Специалисты центра готовы оперативно оказать различную правовую помощь владельцам малого и среднего бизнеса, а также физическим лицам помочь в решении любых правовых проблем. Переулок Святителя Иннокентия, 13​2, 2 этаж, офис 15. Тел.: +7 (4162) 21‒60‒55

Ресторан доставки Farfor @farfor_blg — настоящая доставка удовольствий! Лапша, пицца, роллы, супы, закуски и салаты — всё для вашего приятного вечера с доставкой на дом! ​Улица Зейская, 63, ​цокольный этаж; ​ул. Воронкова, 15/1,​ 1 этаж. Тел.: +7 (4162) 46‒44‒99, +7‒968‒246‒44‒99.

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#Фестиваль «Золотая маска»

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