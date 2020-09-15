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15сентября
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сегодня, 17:54 5

Министр образования Приамурья: «Сосиски в тесте лучше заменить на булочки с творогом»

Сегодня, 15 сентября, ещё до начала рабочего дня в школы Благовещенска нагрянула проверка. Внепланово организацию горячего питания проверила лично министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Зампред правительства области также пообщалась с родителями, работниками пищеблоков и самими школьниками. Дети заверили что, завтраки им нравятся. Однако, замечания у министра всё же были.

— В одной из школ в качестве выпечки детям давали булочки с сосиской. Поскольку мы говорим и о здоровом питании, то я рекомендую заменить начинку на фруктовую или творожную. Также хочу отметить 11 лицей. Здесь с утра на организации завтрака присутствовал представитель родительского контроля. Так родители лично контролируют качество питания и оперативно решают все насущные вопросы, — рассказала Светлана Вячеславовна.

Также 11 лицей взаимодействует с Амурским колледжем сервиса и торговли. Колледж помогает в организации горячего питания, а школа предоставляет прохождение практики студентам. Внеплановые проверки коснутся не только школ областного центра, но и учреждений в районах.

По сравнению с прошлым годом стоимость горячего питания в школах в этом году увеличена. Такое решение принял губернатор Амурской области Василий Орлов. Теперь благодаря федеральной поддержке стоимость увеличилась в 2,5 раза. Она составляет 63 рубля в южных районах и 73 рубля в северных, сообщает пресс-служба правительства области.

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#образование #школа

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    "А министерства реорганизовать в отделы. Яковлева будет поставлять натуральные, качественные здоровые фрукты и овощи со своего сада - огорода,выращенные своими руками, а также свежий и качественный творог от своих коров и коз, с заботой выдоенных собственноручно?"

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Да,я тоже хотела написать,что творог натуральный и повидло натуральное,это только в деревне у бабушке своей,так что,сосиски,по полезности будут одинаковы с творогом,и повидлом.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Синтетические сосиски заменить на синтетический творог. Отличная идея!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    Яковлева вообще в курсе сколько стоит настоящий творог?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Творогом в булке "траванутся" скорее можно чем сосиской в которой мяса нет.

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