Министр образования Приамурья: «Сосиски в тесте лучше заменить на булочки с творогом»

Зампред правительства области также пообщалась с родителями, работниками пищеблоков и самими школьниками. Дети заверили что, завтраки им нравятся. Однако, замечания у министра всё же были.

— В одной из школ в качестве выпечки детям давали булочки с сосиской. Поскольку мы говорим и о здоровом питании, то я рекомендую заменить начинку на фруктовую или творожную. Также хочу отметить 11 лицей. Здесь с утра на организации завтрака присутствовал представитель родительского контроля. Так родители лично контролируют качество питания и оперативно решают все насущные вопросы, — рассказала Светлана Вячеславовна.

Также 11 лицей взаимодействует с Амурским колледжем сервиса и торговли. Колледж помогает в организации горячего питания, а школа предоставляет прохождение практики студентам. Внеплановые проверки коснутся не только школ областного центра, но и учреждений в районах.

По сравнению с прошлым годом стоимость горячего питания в школах в этом году увеличена. Такое решение принял губернатор Амурской области Василий Орлов. Теперь благодаря федеральной поддержке стоимость увеличилась в 2,5 раза. Она составляет 63 рубля в южных районах и 73 рубля в северных, сообщает пресс-служба правительства области.