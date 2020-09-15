Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:50 1

В «Любительской» колбасе обнаружен стафилококк

В «Любительской» колбасе обнаружен стафилококк
Фото: pixabay.com

Эксперты «Росконтроля» протестировали колбасу «Любительскую» шести торговых марок: «Велком», «Клинский», «Мясной дом Бородина», «Мясницкий ряд», «Рублёвский», «Чернышихинские колбасы». Ни один из образцов испытаний не прошёл, а некоторые и вовсе названы опасными для здоровья, сообщает Life.ru

Отобранные колбасы должны были содержать не менее 60% мяса, но ни в одном из образцов его не оказалось больше 50%, а в продукте бренда «Мясной дом Бородина» и того меньше. Образец марки «Клинский» не соответствует требованиям безопасности по уровню обсеменённости мезофильной микрофлорой, в колбасе «Мясницкий ряд» нашли бактерии группы кишечной палочки, а в «Чернышихинских колбасах» обнаружили золотистый стафилококк.

— Учитывая, что колбасы мы, как правило, едим, не подвергая их температурной обработке, несоответствие требованиям безопасности по микробиологическим показателям — это существенный прямой риск для здоровья. Стафилококк в колбасе — это вообще находка крайне редкая, но опасная, — объяснила Анна Плахотник, ведущий специалист экспертного центра союза потребителей «Росконтроля».

Вкус и запах исследованных колбас также оставляли желать лучшего. У образца «Мясной дом Бородина» присутствовали посторонние привкус и запах, у «Чернышихинских колбас» — несвойственный продукту вкус и вяжущий привкус. Цвет и вид на разрезе подвели образцы брендов «Мясницкий ряд», «Рублёвский» и «Чернышихинские колбасы».

В итоге пять из шести марок колбас попали в чёрный список. Это «Велком», «Клинский», «Мясной дом Бородина», «Мясницкий ряд», «Чернышихинские колбасы». «Любительскую» от «Рублёвского» эксперты также не рекомендуют к употреблению — в ней недостаточно мяса и присутствует коллагеновый белок. Она внесена в список товаров с замечаниями.

Просмотров всего: 111

#жизнь #производство

распечатать


В России и мире

В России планируют ввести почасовую оплату труда
В России и мире

Наташа Королева обвинила «любовницу» Тарзана в краже драгоценностей
В России и мире

Первые рестораны «Макдоналдс» откроются на Дальнем Востоке
Общество 5

В Сковородине появится современная спортивная площадка
Комментарии
Показать все (1)
  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    46 минут назад

    А мясо то нашли?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь