В «Любительской» колбасе обнаружен стафилококк

Отобранные колбасы должны были содержать не менее 60% мяса, но ни в одном из образцов его не оказалось больше 50%, а в продукте бренда «Мясной дом Бородина» и того меньше. Образец марки «Клинский» не соответствует требованиям безопасности по уровню обсеменённости мезофильной микрофлорой, в колбасе «Мясницкий ряд» нашли бактерии группы кишечной палочки, а в «Чернышихинских колбасах» обнаружили золотистый стафилококк.

— Учитывая, что колбасы мы, как правило, едим, не подвергая их температурной обработке, несоответствие требованиям безопасности по микробиологическим показателям — это существенный прямой риск для здоровья. Стафилококк в колбасе — это вообще находка крайне редкая, но опасная, — объяснила Анна Плахотник, ведущий специалист экспертного центра союза потребителей «Росконтроля».

Вкус и запах исследованных колбас также оставляли желать лучшего. У образца «Мясной дом Бородина» присутствовали посторонние привкус и запах, у «Чернышихинских колбас» — несвойственный продукту вкус и вяжущий привкус. Цвет и вид на разрезе подвели образцы брендов «Мясницкий ряд», «Рублёвский» и «Чернышихинские колбасы».

В итоге пять из шести марок колбас попали в чёрный список. Это «Велком», «Клинский», «Мясной дом Бородина», «Мясницкий ряд», «Чернышихинские колбасы». «Любительскую» от «Рублёвского» эксперты также не рекомендуют к употреблению — в ней недостаточно мяса и присутствует коллагеновый белок. Она внесена в список товаров с замечаниями.