Автобус в Чигири будет ходить по новому маршруту

С 17 сентября меняется схема движения автобуса № 106. Изменения связаны с дорожными работами на улице Калинина.

Новую схему движения в своем Инстаграме опубликовала администрация Благовещенского района. Автобус будет следовать по улице Калинина, далее по Октябрьской, Богдана Хмельницкого, выезжать на Красноармейскую и сворачивать на улицу 50 лет Октября. После автобус № 106 будет поворачивать на Амурскую, затем уходить на Богдана Хмельницкого, Октябрьскую и выезжать из города по Калинина.