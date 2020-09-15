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15сентября
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сегодня, 17:41 0

Автобус в Чигири будет ходить по новому маршруту

Автобус в Чигири будет ходить по новому маршруту

С 17 сентября меняется схема движения автобуса № 106. Изменения связаны с дорожными работами на улице Калинина.

Новую схему движения в своем Инстаграме опубликовала администрация Благовещенского района. Автобус будет следовать по улице Калинина, далее по Октябрьской, Богдана Хмельницкого, выезжать на Красноармейскую и сворачивать на улицу 50 лет Октября. После автобус № 106 будет поворачивать на Амурскую, затем уходить на Богдана Хмельницкого, Октябрьскую и выезжать из города по Калинина.

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#Благрайон #дороги

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