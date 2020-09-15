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15сентября
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сегодня, 17:25 10

В Приамурье будут штрафовать за алкоголь на кладбищах

В Приамурье будут штрафовать за алкоголь на кладбищах
Фото: @zsamur_official

В конце недели вступят в силу новые нормы, принятые областным заксобранием. Теперь за нарушение правил посещения кладбищ можно будет получить штраф от 500 до 1 000 рублей.

Перечень норм поведения на кладбище каждый муниципалитет формирует самостоятельно. В Благовещенске все нарушения зафиксированы в постановлении мэра о погребении и похоронном деле. Согласно этому документу, на кладбищах нельзя портить мемориальные доски и памятники, оставлять мусор, ломать кусты и деревья, рвать цветы, заводить на территорию собак, пасти домашних животных, жечь костры, распивать алкоголь и находиться в нетрезвом состоянии, а также находиться на территории кладбища после его закрытия.

Составлять протоколы на нарушителей будет местная администрация, рассматривать дела и выносить решения – административная комиссия.

Также новые нормы предусматривают наказание за нарушение правил содержания кладбищ и несоблюдение требований к качеству услуг погребения.

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#заксобрание

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Комментарии
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  • Пейс

    Пейс
    2 часа назад

    Идиоты. Все время поминали усопших, сейчас и это хотят запретить

  • Пейс

    Пейс
    2 часа назад

    Идиоты. Все время поминали усопших, сейчас и это хотят запретить

  • Pooss

    Pooss
    2 часа назад

    Они что больные? а как на родительский день? формально можно почти всех штрафовать.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    денях в казне нет

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    "Куда дели?"

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    пробухали на сирии крым днр лнр абхазии и теперь еще беларусь

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 час назад

    Если подойти к закону формально, то, теперь и покойникам нельзя находится на кладбище после закрытия?! Потребуются специальные поправки в закон.

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 час назад

    Опять юридический казус. Алкоголь, как известно, нельзя употреблять в общественных местах, кроме специально отведенных. Получается, постоянные обитатели кладбища официально признаются полноправными членами общества, в присутствии которых запрещено употребление алкоголя?!

  • амурская алена

    амурская алена
    34 минуты назад

    Смешно,не было бы так печально,думаю хотели этим законом как лучше,а получается ,как всегда.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    28 минут назад

    вот такие законы принимают депутаты -единороссы за которых вы голосуете

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