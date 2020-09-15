В Приамурье будут штрафовать за алкоголь на кладбищах

В конце недели вступят в силу новые нормы, принятые областным заксобранием. Теперь за нарушение правил посещения кладбищ можно будет получить штраф от 500 до 1 000 рублей.

Перечень норм поведения на кладбище каждый муниципалитет формирует самостоятельно. В Благовещенске все нарушения зафиксированы в постановлении мэра о погребении и похоронном деле. Согласно этому документу, на кладбищах нельзя портить мемориальные доски и памятники, оставлять мусор, ломать кусты и деревья, рвать цветы, заводить на территорию собак, пасти домашних животных, жечь костры, распивать алкоголь и находиться в нетрезвом состоянии, а также находиться на территории кладбища после его закрытия.

Составлять протоколы на нарушителей будет местная администрация, рассматривать дела и выносить решения – административная комиссия.



Также новые нормы предусматривают наказание за нарушение правил содержания кладбищ и несоблюдение требований к качеству услуг погребения.