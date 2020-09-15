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15сентября
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сегодня, 17:30 0

Рой пчёл атаковал парковку благовещенского торгового центра(фото)

Рой пчёл атаковал парковку благовещенского торгового центра(фото)

Во вторник, 15 сентября, в редакцию Амур.инфо прислали интересное фото. В областной столице около одного из крупнейших торговых центров собрался целый рой пчёл. Насекомых привлек разлитый на парковке сироп.

«Целое море пчёлок прямо под ногами!» – написали читатели в социальных сетях. Наш корреспондент вооружился фотоаппаратом и отправился на место событий.

Посетители магазина обходят нашествие стороной — опасаются, но спасать, скорее, нужно самих пчел. Они так увлеклись разбитой банкой со сладким содержимым, что прилипли прямо к поверхности парковки. Осложнило всё близость лужи к автомобилям.

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#дороги #животные

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