Ученые нашли средство, полностью нейтрализующее короновирус

Специалисты Питтсбургского университета в США провели быстрый анализ 100 миллиардов потенциальных молекул, которые могут связываться с коронавирусным S-белком, участвующим в заражении патогеном. В результате ученые нашли белковое соединение в десять раз меньше полноразмерного антитела, которое, сливаясь с частью иммуноглобулина, образует препарат Ab8 и приобретает функции полноразмерного антитела.

Дальнейшие эксперименты показали, что даже самые низкие дозы Ab8 значительно снижали количество вирусных частиц у зараженных коронавирусом лабораторных животных. Ученые отмечают, что маленький размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.