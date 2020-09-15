В Приамурье идёт капитальный ремонт детских поликлиник

По поручению губернатора области Василия Орлова в этом году начнется капитальный ремонт в 7 детских поликлиниках. В Благовещенске, Тынде, Зее и двух поликлиниках Константиновки ремонт уже стартовал.

В поликлинике № 1 города Благовещенска ремонт начался еще в мае, закончить работы планируют к декабрю 2020 года. Чтобы оптимизировать пространство, была проведена перепланировка — разделен прививочный и процедурный кабинеты, у хирургического и ортопедического кабинетов появились новые перевязочные. Также в поликлинике появится новая мебель. Последний раз ремонт здесь проводился в 2009 году.

— Завершена прокладка вентиляционных коробов, вставлены окна, проведена гидроизоляция подвала, строители начинают отделочные работы. Задействовано 20 строителей. На обновление здания направлено 53 миллиона рублей, — рассказал министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков.

В тындинской поликлинике ремонт начался в июне этого года. Сейчас там ведется монтаж канализационных сетей в подвале, а также установка стояков и радиаторов на первом этаже. В это же время рабочие меняют систему электроснабжения, проводят внутренние отделочные работы, занимаются обшивкой карниза кровли и монтируют вентиляционные короба.

В поликлиниках Зеи и Константиновки работы только стартовали – рабочие занимаются демонтажем.

До конца 2020 года году начнется ремонт в поликлинике Райчихинска, а также в благовещенской детской поликлинике № 3.

Всего на ремонт детских поликлиник Приамурья из областного бюджета выделено более 370 миллионов рублей, сообщает областной минстрой.