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15сентября
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сегодня, 15:33 0

ЧП на газопроводе Украины, по которому идет транзит газа в Европу

ЧП на газопроводе Украины, по которому идет транзит газа в Европу
Фото: РИА Новости/Стрингер

В Киевской области разгерметизировался газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому идет транзит газа в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе поселкового совета населенного пункта Чабаны, расположенного неподалеку от места ЧП, пишет РИА Новости.

В результате происшествия произошел сильный выброс газа, утечку уже ликвидировали.

По свидетельствам очевидцев, авария произошла вскоре после полуночи по местному времени.

«В 00:15 в Иванковичах был слышен большой взрыв, от которого задрожали стекла в доме. Перед взрывом показалось, что падает самолет. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь», — написала на Facebook певица Гайтана.

Информацию о происшествии также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он отметил на Facebook, что после взрыва был слышен «очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах».

В близлежащих населенных пунктах отключено электричество.

Официальных комментариев со стороны аварийных и газовых служб пока нет.

Уренгой — Помары — Ужгород — магистральный экспортный газопровод, построенный в 1983 году для поставки природного газа с сибирских месторождений потребителям в союзных республиках и странах Центральной и Западной Европы. В настоящее время российская часть газопровода управляется ПАО «Газпром», украинская — «Укртрансгаз», дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины».

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#происшествия #Украина

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