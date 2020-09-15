Амурская молодёжь может выиграть 1,5 миллиона рублей

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Открылась регистрация на VIII Всероссийский форум рабочей молодёжи. Мероприятие пройдёт с 14 по 17 октября в Уфе.

В форуме могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет.

В рамках форума пройдут образовательные и дискуссионные площадки по темам: «Волонтерство и КСО», «Операционная эффективность», «Инновации и технологическое лидерство», «Коммуникационные проекты», «Компетенции для рынка труда», «Спорт и ЗОЖ».

В рамках форума пройдёт грантовый конкурс Росмолодежи. Участники смогут получить до 1,5 миллиона рублей на поддержку социально значимых проектов, сообщает отдел молодёжной политики министерства образования и науки Амурской области.