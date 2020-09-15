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15сентября
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сегодня, 16:00 0

На Приамурье надвигается циклон: прогноз погоды на 16 сентября

На Приамурье надвигается циклон: прогноз погоды на 16 сентября
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, ночью на территории области без осадков. Местами опустится туман и дымка. Ветер слабый, переменных направлений. Температура +8…+13°С, местами по северу около +5°С. Днем облачно, на западе области прогнозируется дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура +19…+24°С.

В Белогорске, Свободном, Райчихинске и Шимановске завтра переменная облачность, во второй половине дня ожидается дождь. Температура днем +15…+23°С. Ветер восточный до 6 метров в секунду. В Завитинске и Архаре облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +22°С. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. В Тынде и Сковородине ясно. Температура днем +6…+20°С. Ветер северный до 5 метров в секунду. В Зее переменная облачность, без осадков. Днем столбик термометра покажет +13…+21°С. Ветер юго-восточный слабый, сообщает rp5.ru

В Благовещенске ночью без осадков. Ветер северный слабый. Ночные температуры будут в пределах +10…+12°С. Днём переменно, во второй половине дня пройдет дождь. Восточный ветер разгонится до 10 метров в секунду. Днём воздух прогреется до +20…+22°С.

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#погода #природа #экология

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