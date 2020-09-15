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15сентября
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58 пострадавших от пандемии амурских бизнесменов подали заявки на получение субсидий

58 пострадавших от пандемии амурских бизнесменов подали заявки на получение субсидий

Благовещенская администрация приняла 58 заявок на предоставление субсидий предпринимателям, пострадавшим в условиях пандемии коронавируса. Общая сумма составила более 8,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, финансовая поддержка предоставляется сферам бизнеса, особо пострадавшим в условиях пандемии: это гостиницы, общепит, турфирмы, спортзалы и культурные учреждения.

Например, если заявка от владельца гостиницы будет одобрена, то он сможет получить от 200 до 500 тысяч рублей. Для предпринимателей, бизнес которых связан с организацией развлечений, предусмотрена субсидия на сумму до 150 тысяч рублей.

Владелец каждой заявленной сферы сможет потратить выплату на определенные направления: деньги могут пойти на оплату коммунальных услуг или выплату зарплаты работникам.

Заявки от предпринимателей принимаются до 30 сентября 2020 года по адресу: город Благовещенск, улица Ленина, 133. Обязательна отметка дежурного бюро пропусков о дате и времени приема документов.

Контактные телефоны: 8 (4162) 595-673, 595-677, 595-678.

Узнать подробнее о поддержке по каждой сфере бизнеса можно на сайте администрации Благовещенска в разделе «Экономика».

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