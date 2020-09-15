58 пострадавших от пандемии амурских бизнесменов подали заявки на получение субсидий

Благовещенская администрация приняла 58 заявок на предоставление субсидий предпринимателям, пострадавшим в условиях пандемии коронавируса. Общая сумма составила более 8,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, финансовая поддержка предоставляется сферам бизнеса, особо пострадавшим в условиях пандемии: это гостиницы, общепит, турфирмы, спортзалы и культурные учреждения.

Например, если заявка от владельца гостиницы будет одобрена, то он сможет получить от 200 до 500 тысяч рублей. Для предпринимателей, бизнес которых связан с организацией развлечений, предусмотрена субсидия на сумму до 150 тысяч рублей.

Владелец каждой заявленной сферы сможет потратить выплату на определенные направления: деньги могут пойти на оплату коммунальных услуг или выплату зарплаты работникам.

Заявки от предпринимателей принимаются до 30 сентября 2020 года по адресу: город Благовещенск, улица Ленина, 133. Обязательна отметка дежурного бюро пропусков о дате и времени приема документов.

Контактные телефоны: 8 (4162) 595-673, 595-677, 595-678.

Узнать подробнее о поддержке по каждой сфере бизнеса можно на сайте администрации Благовещенска в разделе «Экономика».