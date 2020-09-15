18 сентября благовещенцы смогут бесплатно привиться от гриппа

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18 сентября с 16:00 до 18:00 на набережной Благовещенска, в районе ротонды, будет работать мобильный пункт бесплатной вакцинации против гриппа. Ставить прививки будут медики из городской поликлиники № 1, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, вакцинация проводится для совершеннолетних граждан с их письменного согласия. Перед процедурой пациенты в обязательном порядке проходят медицинский осмотр: врачи измеряют температуру и определяют наличие возможных противопоказаний.

На сегодняшний день в Благовещенске прививки от гриппа поставили более 45 тысяч человек (34,4 % от плана), в том числе 15 658 детей. Всего планируется привить 139 тысяч горожан. Вакцинация в областном центре продлится до 1 ноября.