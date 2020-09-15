Ортопедическое отделение детской областной больницы снова заработало

Фото: aodkb.ru

С 14 сентября, после продолжительного перерыва, в Благовещенске вновь открылось ортопедическое отделение Амурской областной детской клинической больницы.

Отделение закрыли в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и угрозой распространения коронавирусной инфекции. Сейчас оно работает в прежнем режиме, сообщили в инстаграм-аккаунте медицинского учреждения.

О приостановке плановой госпитализации в больнице сообщали в конце марта.

Записаться на стационарное лечение можно через сайт aodkb.ru или по телефону – 8 (4162) 31-91-53. Приёмное отделение ответит по номеру – 8 (4162) 31-91-12.