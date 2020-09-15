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15сентября
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Россельхознадзор не пустил в Приамурье более тонны подозрительной рыбы

Россельхознадзор не пустил в Приамурье более тонны подозрительной рыбы
Фото: yandex.ru

На федеральной трассе «Амур» задержали более тонны мороженой рыбы неизвестного происхождения. Всю продукцию вернули к месту отправления.

Как сообщает пресс-служба амурского управления Россельхознадзора, факт перевозки мороженой кеты без документов был обнаружен инспекторами управления совместно с сотрудниками ДПС при досмотре фургона грузового автомобиля. Выяснилось, что груз следовал по маршруту из Хабаровского края в Забайкальский, через Приамурье.

Перевозчика, допустившего нарушение ветеринарного законодательства, оштрафовали. С ним также провели разъяснительную беседу.

Информация по факту обнаружения и возвращения груза направлена в управление ветеринарии Хабаровского края. Рыбная продукция возвращена к месту погрузки под контролем правоохранителей.

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#закон #областная власть

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