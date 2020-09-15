Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:22 0

В Амурской области выявили 26 новых случаев COVID-19

В Амурской области выявили 26 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,7 %, сообщает пресс-служба амурского управления Роспотребнадзора.

В Благовещенске зарегистрировано семь новых заражений, пять – в Свободном и Зее, по два – в Тынде и Магдагачинском районе, по одному – в Белогорске, Шимановске, Благовещенском, Завитинском и Тамбовском районах.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 842 случая COVID-2019. 2 539 человек выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

1 948 человек контактировали с заболевшими.

Просмотров всего: 1134

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


В России и мире

Ученые нашли средство, полностью нейтрализующее короновирус
Общество

В Приамурье идёт капитальный ремонт детских поликлиник
Общество

58 пострадавших от пандемии амурских бизнесменов подали заявки на получение субсидий
Общество

18 сентября благовещенцы смогут бесплатно привиться от гриппа
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь