В Амурской области выявили 26 новых случаев COVID-19

Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,7 %, сообщает пресс-служба амурского управления Роспотребнадзора.

В Благовещенске зарегистрировано семь новых заражений, пять – в Свободном и Зее, по два – в Тынде и Магдагачинском районе, по одному – в Белогорске, Шимановске, Благовещенском, Завитинском и Тамбовском районах.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 842 случая COVID-2019. 2 539 человек выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

1 948 человек контактировали с заболевшими.