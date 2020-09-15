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15сентября
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сегодня, 13:59 0

Благовещенец получал наркотики по почте

Благовещенец получал наркотики по почте
Фото: ptzgovorit.ru

Жителя Благовещенска обвиняют в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В июне молодой человек получил через интернет от соучастника сведения о почтовом отправлении. В посылке были спрятаны психотропные вещества в особо крупном размере.

Благовещенец получил посылку и собирался сбыть наркотики, но его задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Амурской области.

Расследованием занимались сотрудники регионального управления ФСБ. Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд.

Задержанный может лишиться свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #суды

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