В 2021 году материнский капитал проиндексируют на 3,7 %

– Соответственно, размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал. «Размер доплаты на второго ребенка составит 155 550 рублей, — сообщили в министерстве, ссылаясь на подготовленный проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год, а также на плановый период 2022 и 2023 годов.

По прогнозам Минтруда, в следующем году на материнский капитал будут претендовать более 1,2 миллиона семейных пар. Всего на выплату в федеральном бюджете заложено 443,3 миллиарда рублей.

Сегодня сумма выплаты материнского капитала на первого ребенка составляет 466 617 рублей, на второго – 616 617 рублей.