Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 15 сентября
Уже третий день в Приамурье идёт XVIII фестиваль кино и театра «Амурская осень». Рассказываем, что сегодня покажут в рамках фестиваля.
Конкурсная программа короткометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», «Мир кино-Премиум», 16:00, 16:15):
– «Два часа до тишины»,
– «Он»,
– «Последний день»,
– «Отщепенец»,
– «Манекены»,
– «Положи мне льда».
Конкурсная программа полнометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», «Мир кино-Премиум»):
– 18:00, 18:15 – «Земля Эльзы»,
– 20:00, 20:15 – «Восьмая проблема Гильберта».
Конкурсная программа антрепризных спектаклей (ОКЦ, 19:00):
– «Зигзаг удачи».
Программа внеконкурсных показов (Открытый кинотеатр АОДНТ, 19:00):
Программа современного японского кино (18+):
«Любо-любо бобовое чудо»;
Панорама художественных фильмов кинематографистов Северного Кавказа (16+):
– «Учитель»,
– «Антигона»,
– «Они ушли от меня»,
– «Выжить нельзя погибнуть»,
– «За».
Напоминаем, что билеты на фильмы можно получить бесплатно в кассе кинотеатра в день показа с 15:00. Подробно о каждом из фильмов конкурсной программы вы можете прочитать в официальном инстаграм-аккаунте фестиваля. Зрителей просят не забывать про маски и приходить пораньше, чтобы успеть обработать руки и измерить температуру.
Просмотров всего: 266