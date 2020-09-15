Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 15 сентября

Уже третий день в Приамурье идёт XVIII фестиваль кино и театра «Амурская осень». Рассказываем, что сегодня покажут в рамках фестиваля.

Конкурсная программа короткометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», «Мир кино-Премиум», 16:00, 16:15): – «Два часа до тишины»,

– «Он»,

– «Последний день»,

– «Отщепенец»,

– «Манекены»,

– «Положи мне льда». Конкурсная программа полнометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», «Мир кино-Премиум»): – 18:00, 18:15 – «Земля Эльзы»,

– 20:00, 20:15 – «Восьмая проблема Гильберта». Конкурсная программа антрепризных спектаклей (ОКЦ, 19:00): – «Зигзаг удачи». Программа внеконкурсных показов (Открытый кинотеатр АОДНТ, 19:00): Программа современного японского кино (18+):

«Любо-любо бобовое чудо»;

Панорама художественных фильмов кинематографистов Северного Кавказа (16+):

– «Учитель»,

– «Антигона»,

– «Они ушли от меня»,

– «Выжить нельзя погибнуть»,

– «За».

Напоминаем, что билеты на фильмы можно получить бесплатно в кассе кинотеатра в день показа с 15:00. Подробно о каждом из фильмов конкурсной программы вы можете прочитать в официальном инстаграм-аккаунте фестиваля. Зрителей просят не забывать про маски и приходить пораньше, чтобы успеть обработать руки и измерить температуру.

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#Фестиваль «Амурская осень»

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