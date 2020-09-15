В России планируют ввести почасовую оплату труда

Почасовой МРОТ уже утвержден во многих европейских странах, но необходимость нового показателя для России пока неясна. Его введение не лишит работодателей возможности платить людям меньше минимального заработка, например, через договоры гражданско-правового характера, говорят эксперты.

Пункт «о введении в дополнение к МРОТу понятия минимального размера часовой ставки» включен в перечень предложений к проекту текста Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы. Сторонам предстоит сформулировать совместную позицию по этому вопросу, говорится в бумагах. Также уточняется, что почасовой МРОТ может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда».

Вышеупомянутое соглашение определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Пока предложения в документ еще обсуждаются. Предполагается, что проект генсоглашения будет сформирован до конца октября.

Предложение ввести часовой минимум оплаты труда было выдвинуто со стороны правительства, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР, представляют сторону работников в РТК).

Минтруд России готов обсудить со сторонами социального партнерства вопрос введения понятия минимального размера часовой ставки, сказали в пресс-службе ведомства. При этом новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам, добавили там.

Сейчас зарплата сотрудника, полностью отработавшего месячную норму, должна быть не ниже МРОТ, а в северных регионах — МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и процентные надбавки, напомнили в ведомстве. Применение МРОТ обязательно вне зависимости от срока трудового договора и системы оплаты труда, подчеркнули в министерстве. Если человек отработал неполное время, то заработок начисляется пропорционально, но не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку, пояснили в Минтруде.

Введение нового понятия вызывает много вопросов: допустим, как именно считать отработанные часы, как определить справедливый минимум за час, отметила заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская. Если вычислить минимальную часовую зарплату пропорционально месячному МРОТу, сумма получится очень скромной, меньше 100 рублей. С другой стороны, если в качестве минимума за час работы установить, допустим, 200 рублей, возникнет дискриминация работающих за месячный МРОТ, рассуждает Елена Косаковская. Кроме того, неясно, останутся ли при введении почасового минимума доплаты за труд в ночное время или тяжелые условия, добавила она.

Уточним: сегодня на федеральном уровне минимальный размер оплаты труда составляет 12,1 тыс. рублей. По Трудовому кодексу, человек, отработавший полное рабочее время, должен получить зарплату не меньше этой суммы. Например, в сентябре этого года 22 рабочих дня, или 176 трудовых часов (при полной рабочей неделе). Получается, что пропорциональный МРОТу минимум в час — 69 рублей. Однако в другие месяцы сумма будет другой из-за того, что количество выходных не всегда одинаковое. Например, в декабре будет 183 рабочих часа, а в январе-2021 — 120.

Сторона работодателей пока не сформулировала свою позицию насчет почасового минимума оплаты труда, сообщил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. Ничего плохого в идее нет, но зачем вводить новое понятие, непонятно. Много вопросов насчет вычисления минимальной стоимости часа: если отталкиваться от МРОТа, она будет различаться в зависимости от месяца и региона (в каждом субъекте устанавливается свой уровень МРОТа), отметил эксперт. Кроме того, проблема довольно узкая: зарплату ниже минимальной получают меньше 2% россиян, сколько из них трудятся с почасовой оплатой, официальная статистика не знает.

В развитых странах идея минимальной ставки за час уже реализована, пояснил управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. Так, в 2019 году в Германии она составляла €8,5 (около 760 рублей), в Болгарии — €6, в Румынии — €7,7, в Венгрии и Латвии — €9,9 (средняя почасовая зарплата в Еврозоне составляла в среднем €27,7–31,4). Наиболее высокие ставки приняты правительствами Дании, Люксембурга, Бельгии: €44,7, €41,6 и €40,5 соответственно. Для США федеральная минимальная ставка оплаты труда в час составляет $7,25 (545 рублей).

В России нововведение может коснуться, скорее всего, тех, кто получает около 70–80 рублей в час, и таких людей вряд ли много, полагает проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. При этом в законодательстве останутся лазейки, которые работодатели сейчас используют для того, чтобы платить сотрудникам меньше МРОТа в месяц. Например, заключение договоров гражданско-правового характера, также сотрудникам предлагают оформиться в качестве самозанятых, пояснил он.

Ранее с идеей ввести минимальный заработок в час выступали депутаты от ЛДПР. Их законопроект предполагает, что с 2021 года 60 минут труда должны стоить не меньше 150 рублей. В июне 2018 года Госдума уже рассматривала другой законопроект ЛДПР, в котором предлагалось установить минимальный почасовой размер оплаты труда в размере 100 рублей. Тогда проект не был принят.