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15сентября
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сегодня, 13:16 0

У села Ленинское в ЕАО прорвало дамбу

У села Ленинское в ЕАО прорвало дамбу
Фото: pixabay.com

Утром 14 сентября прорвало дамбу у села Ленинское Еврейской автономной области, которое расположено на берегу Амура в 120 километрах от Биробиджана. Тут же началось укрепление сооружения.

– Утром около 10:00 (03:00 мск) произошел прорыв дамбы у села Ленинское. Вода течет в поселок. Около 300 человек – военные, спасатели, добровольцы – ставят бетонные плиты, чтобы восстановить сооружение. Задействованы экскаваторы, машины с песком, – цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы ГУ МЧС по ЕАО.

Из-за повышения уровня Амура в Ленинском районе объявлен режим ЧС. Отметка опасного явления превышена на 80 сантиметров, общий уровень воды составляет 930 сантиметров.

Кроме этого, уровень Амура преодолел отметку опасного явления возле населенных пунктов Кукелево и Нижнеленинское. Рост уровня воды прогнозируют еще в течение нескольких дней – этому способствует полноводность реки Сунгари, которая является притоком Амура.

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#большая вода

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