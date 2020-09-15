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15сентября
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сегодня, 13:40 3

За оскорбление полицейских в интернете наказывать не будут

За оскорбление полицейских в интернете наказывать не будут
Фото: @mvd_28_amur

Законопроект о наказании за оскорбление полицейских в интернете рассматриваться не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В случае принятия законопроекта нарушителям грозил бы штраф в 100 тысяч рублей.

В прошлом году МВД России сообщило о разработке федерального закона. Проект должен был предусмотреть изменения в закон «О полиции». В него планировали добавить фразу: «Оскорбление сотрудника полиции, включая распространение в информационно-телекоммуникационных сетях информации, выражающей неуважение к органам внутренних дел РФ, влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации».

— Законопроект прошёл общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от его дальнейшей разработки, — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Сейчас в отношении сотрудников полиции законом предусматривается ответственность в нескольких случаях. Среди них: препятствование выполнению служебных обязанностей, оскорбление, сопротивление, насилие или невыполнение законных требований полицейского.

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#закон

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Комментарии
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  • Asd456

    Asd456
    1 час назад

    не понятно из статьи можно за безплатно оскорблять или только за деньги

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    1 час назад

    Правильно, если КПД у них как у козла молока, то можно и матом !!!

  • retrogr

    retrogr
    46 минут назад

    ну их изначально медведев оскорбил - полицаи

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