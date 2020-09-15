За оскорбление полицейских в интернете наказывать не будут

В прошлом году МВД России сообщило о разработке федерального закона. Проект должен был предусмотреть изменения в закон «О полиции». В него планировали добавить фразу: «Оскорбление сотрудника полиции, включая распространение в информационно-телекоммуникационных сетях информации, выражающей неуважение к органам внутренних дел РФ, влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации».

— Законопроект прошёл общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от его дальнейшей разработки, — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Сейчас в отношении сотрудников полиции законом предусматривается ответственность в нескольких случаях. Среди них: препятствование выполнению служебных обязанностей, оскорбление, сопротивление, насилие или невыполнение законных требований полицейского.