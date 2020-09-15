В Приамурье вернули плановые медосмотры

Медосмотры и диспансеризацию могут проходить и те, кто уже переболел COVID-19. Но им разрешено посещать больницы только после отсутствия симптомов заболевания, наличия двух отрицательных результатов лабораторных тестов.

Все медицинские организации возобновляют проведение диспансеризации в стационарах детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей. Вновь начинают проводить профилактические медосмотры несовершеннолетних, а также медосмотры и диспансеризацию взрослого населения, сообщается в Инстаграме амурского минздрава.

При этом все медосмотры должны проводиться в соответствии с рекомендациями в условиях распространения коронавируса.

— Данные рекомендации включают в себя ряд противоэпидемических мероприятий, которые необходимо будет выполнять в целях недопущения угрозы заражения граждан при прохождении профилактических мероприятий. Так, организация процесса должна предусматривать возможность выделения потоков пациентов, обратившихся для прохождения медицинских осмотров (диспансеризации) в том числе, с использованием отдельных входов в здание медицинской организации, а также маршрутизацию в отделение/кабинет медицинской профилактики/центр здоровья, минуя регистратуру. На входе установлены дозаторы с кожным антисептиком. Внутри нанесена сигнальная разметка для соблюдения принципа социальной дистанции в 1,5 метра. При посещении гражданами медицинской организации обязательно ношение масок. Всем пациентам и сопровождающим лицам при входе в учреждение проводится термометрия. В случае выявления пациента с повышенной температурой тела предпринимаются меры по его изоляции в установленном порядке, — отметила руководитель минздрава Амурской области Светлана Леонтьева.