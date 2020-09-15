Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:02 2

В Приамурье вернули плановые медосмотры

В Приамурье вернули плановые медосмотры
Фото: @minzdravamur

Медосмотры и диспансеризацию могут проходить и те, кто уже переболел COVID-19. Но им разрешено посещать больницы только после отсутствия симптомов заболевания, наличия двух отрицательных результатов лабораторных тестов.

Все медицинские организации возобновляют проведение диспансеризации в стационарах детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей. Вновь начинают проводить профилактические медосмотры несовершеннолетних, а также медосмотры и диспансеризацию взрослого населения, сообщается в Инстаграме амурского минздрава.

При этом все медосмотры должны проводиться в соответствии с рекомендациями в условиях распространения коронавируса.

— Данные рекомендации включают в себя ряд противоэпидемических мероприятий, которые необходимо будет выполнять в целях недопущения угрозы заражения граждан при прохождении профилактических мероприятий. Так, организация процесса должна предусматривать возможность выделения потоков пациентов, обратившихся для прохождения медицинских осмотров (диспансеризации) в том числе, с использованием отдельных входов в здание медицинской организации, а также маршрутизацию в отделение/кабинет медицинской профилактики/центр здоровья, минуя регистратуру. На входе установлены дозаторы с кожным антисептиком. Внутри нанесена сигнальная разметка для соблюдения принципа социальной дистанции в 1,5 метра. При посещении гражданами медицинской организации обязательно ношение масок. Всем пациентам и сопровождающим лицам при входе в учреждение проводится термометрия. В случае выявления пациента с повышенной температурой тела предпринимаются меры по его изоляции в установленном порядке, — отметила руководитель минздрава Амурской области Светлана Леонтьева.

Просмотров всего: 715

#здоровье #областная власть

распечатать


В России и мире

Ученые нашли средство, полностью нейтрализующее короновирус
Общество

18 сентября благовещенцы смогут бесплатно привиться от гриппа
Общество

Ортопедическое отделение детской областной больницы снова заработало
Общество

Россельхознадзор не пустил в Приамурье более тонны подозрительной рыбы
Комментарии
Показать все (2)
  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Если человек переболел ковидом и идёт на диспансеризацию, с него потребуют тест. А тесты сейчас стали платными или я ошибаюсь?

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    paravis

    Если человек официально переболел ковидом19, то 2 отрицательных теста он уже прошел и его БЛ уже закрыт, к в мир - к людям выпущен. А вот если болел "неофициально, как-то сам", то большой вопрос.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь