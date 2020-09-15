Наташа Королева обвинила «любовницу» Тарзана в краже драгоценностей
Актриса Анастасия Шульженко, которую Наташа Королева обвинила в краже драгоценностей у своего мужа Тарзана (Сергея Глушко), заявила, что опасается за свою жизнь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ.
Ранее СМИ сообщали, что пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения общей стоимостью около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к Тарзану якобы приходили несколько девушек. Королева и ее супруг написали заявление в полицию «по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений».
Шульженко подтвердила, что их с Тарзаном связывали отношения на протяжении определенного времени, и выразила опасения, что у звездной пары хватит связей, чтобы отправить ее в тюрьму.
Актриса также обвинила Королеву в попытка «напугать или очернить» ее.
— Я просто боюсь за свою жизнь, за жизнь своих близких. И просто незаконное обвинение в том, чего я не совершала, - добавила Шульженко.
Ранее девушка призналась, что беременна от своего любовника.
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