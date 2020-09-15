Наташа Королева обвинила «любовницу» Тарзана в краже драгоценностей

Ранее СМИ сообщали, что пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения общей стоимостью около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к Тарзану якобы приходили несколько девушек. Королева и ее супруг написали заявление в полицию «по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений».

Шульженко подтвердила, что их с Тарзаном связывали отношения на протяжении определенного времени, и выразила опасения, что у звездной пары хватит связей, чтобы отправить ее в тюрьму.

Актриса также обвинила Королеву в попытка «напугать или очернить» ее.

— Я просто боюсь за свою жизнь, за жизнь своих близких. И просто незаконное обвинение в том, чего я не совершала, - добавила Шульженко.

Ранее девушка призналась, что беременна от своего любовника.