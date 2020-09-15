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15сентября
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сегодня, 12:19 0

В Приамурье завершилась акция «Соберём ребёнка в школу!»

В Приамурье завершилась акция «Соберём ребёнка в школу!»
Фото: szn.amurobl.ru

В рамках акции «Соберём ребёнка в школу!» адресную помощь получили юные амурчане из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. А также в школу собрали детей с ограниченными возможностями здоровья.

Всем миром с 15 июля по 31 августа для детям собирали не только портфели и канцелярию, но и школьную форму. Больше всего помощи ребята получили от свободненского комплексного центра соцобслуживания «Лада». Организации, предприниматели и просто не равнодушные люди помогли 140 семьям.

На втором месте по объему средств – Белогорский комплексный центр соцобслуживания. От него наборы для первоклассников получили 40 семей. Наборы школьно-письменных принадлежностей — 35 малообеспеченных семей, а ещё 16 семей получили школьную форму почти на 27 тысяч рублей.

Управление соцзащиты по Завитинску и Завитинскому району, а также Зейский «Родник» и Новобурейский центр «Надежда» отправили помощь 30 семьям в каждом муниципалитете.

Акция становится всё более масштабной. В этом году к ней присоединились салоны красоты и цветочные магазины. Специалисты делали бесплатные стрижки школьникам из малообеспеченных семей и со скидкой собирали букеты первоклассников, сообщает пресс-служба области.

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#образование #школа

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